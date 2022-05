El United deja sin sitio a Maguire, 2 nuevos defensas para Ten Hag

Se espera mucho movimiento en el aeropuerto de la ciudad de Manchester este verano. El United espera dar salida a varios de sus jugadores (entre los que se encuentran Cavani que ya ha fichado por el Elche) y a la vez fichar a varios nuevos integrantes de la plantilla que comiencen un nuevo proyecto deportivo liderados por Erik Ten Hag. El neerlandés tiene varias peticiones para Los Diablos Rojos y uno de ellos es uno de los centrales con los que este año ha trabajado en el año.

Se trata de Jurriën Timber, según caughtoffside, defensa central del Ajax neerlandés de 21 años que este año ha disputado a las órdenes de Ten Hag 34 partidos (4 de ellos en la Champions League) y ha anotado 3 goles y ha dado 2 asistencias. El zaguero ya ha sido convocado por la selección absoluta de los Países Bajos y es uno de los defensas con más proyección de fútbol europeo, su valor de mercado, según trasnfermarkt es de 30 millones de euros, pero existe un problema, él quiere jugar el año que viene la Champions League, y el Manchester United no se ha clasificado para la máxima competición europea.

Por otro lado, no tenemos una petición expresa de Ten Hag, pero sí un deseo de la junta directiva del Manchester United que ya lleva tiempo detrás del central del Villarreal Pau Torres. El Internacional español tiene varias novias en la Premier League. Tottenham, Newcastle y Chelsea tienen apuntado su nombre en sus agendas y quien realice la mejor oferta será quien acabe llevándose a uno de los defensas con mejor salida de balón de toda LaLiga. Su clausula de rescisión es de 60 millones de euros y, el presidente, Fernando Roig, ha dejado claro que quien se lo quiera llevar tendrá que ceñirse a ella.

Si al final el Manchester United logra ambas contrataciones, estaría llevando a Old Trafford no solo a dos zagueros, si no a dos nuevos defensas centrales, por lo que, tendrían que salir otros dos en su lugar. Eric Baily ya le ha pedido al club salir, pero el otro nombre podría ser el de Harry Maguire, ya que, últimamente, y según ha publicado el periodista Fabrizio Romano, su nombre está fuertemente vinculado con el FC. Barcelona. Veremos qué acaba sucediendo con el internacional inglés.