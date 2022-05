El United se planta: caos en el Camp Nou por Cristiano y Xavi, tocado

Uno de los jugadores que más están sonando en los últimos días para abandonar la disciplina del Fútbol Club Barcelona es Frenkie de Jong. El centrocampista ha sido durante los últimos años y, de hecho lo sigue siendo, una pieza importante en el engranaje del equipo culé pero aunque Xavi Hernández cuente con él lo cierto es que desde el club le han puesto el cartel de transferible.

La necesidad que tienen los catalanes de hacer caja con algunos de sus principales activos y aliviar la masa salarial ha llevado a esta situación de poner a De Jong en el mercado pese a que el propio futbolista quiera seguir jugando en el Camp Nou. El equipo que más interesado se ha mostrado en el centrocampista ha sido el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Tanto, que el propio Ten Hag, el nuevo entrenador de los red devils, quería formalizar una reunión con el futbolista para tratar de convencerle del cambio de aires.

Sin embargo, según informa el Daily Mail desde Inglaterra la situación ha cambiado. El Barcelona está pidiendo por el holandés unos 70 millones de libras, es decir, más de 80 millones de euros, pero el Manchester United ya ha comunicado que no puede llegar de ninguna de las maneras a unas cifras tan elevadas. El proyecto en Old Trafford es ambicioso, pero tampoco van a hacer saltar la banca y abonar una cantidad que consideran desorbitada.

El Barça quiere recuperar al menos la inversión realizada en su día por De Jong y sacar todo el rendimiento económico que puedan, pero parece complicado que el Manchester United se vaya a mover de su posición y llegue a las cantidades que pide Joan Laporta. Y es que el equipo de Ten Hag no va a disputar la temporada que viene la Champions League y eso ha hecho mucho daño en las arcas de los red devils, que no podrán acometer una inversión tal alta como tenían pensado. De hecho, aún tendrán que pelear en la última jornada para no quedarse incluso fuera de la Europa League, algo que supondría un gran fracaso para la temporada del United.