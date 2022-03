El United Y CR7 podrían perder a su estrella rumbo al Arsenal

Marcus Rashford no está viviendo su mejor momento en el Manchester United. El equipo está sumergido en una profunda crisis que está afectando a todas las áreas del conjunto inglés. Ya cayó el entrenador con el que se comenzó la temporada, Ole Gunnar Solskjaer, su sustituto, Ralk Rangnick, tampoco ha dado con tecla correcta y no seguirá al frente del banquillo el próximo año, y el resto de zonas del equipo también se encuentran muy criticadas. Parece que Old Trafford tendrá un verano muy agitado.

Muy pocos jugadores tienen asegurada su continuidad el próximo año, ni siquiera Cristiano Ronaldo, que ha puesto como condición para seguir un curso más disputar la Champions League. Marcus Rashford tampoco tiene un hueco fijo en el vestuario de los diablos rojos. El canterano del United ha perdido protagonismo tanto a nivel local, como a nivel nacional.

En el partido decisivo del Manchester United en la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, Ralf Rangnick salió de inicio con Elanga en detrimento de Marcus Rashford, y en la selección inglesa también le ha ocurrido algo parecido, Saka y Phoden parecen estar un paso por delante del delantero de los diablos rojos,

El Arsenal sabe el mal momento por el que está pasando el jugador y quiere hacer todo lo posible para intentar ficharlo este verano, según ha publicado The Mirror. Mikel Arteta necesita delanteros tras la salida de Aubameyang en enero y las de Lacazzate y Nketiah en enero, quedándose solo con dos delanteros en la plantilla, Pepé y Martinelli.

Los gunners necesitan gente en ataque y por eso intentó fichar en enero a Dusan Vlahovic, pero la Juventus se les adelantó y ahora afrontar el mercado de verano con todas sus intenciones puestas en reforzar su delantera y centrarán sus esfuerzos en Marcus Rashford. El extremo del United termina contrato en junio de 2023 y tiene opción a extender su contrato una temporada más, pero el Arsenal quiere apostar fuerte este verano por el futbolista que también ha sonado para el FC. Barcelona. Y es que ya lo dijo José Mouriho:” Rashford no puede ser el principal delantero del Manchester United”.