Mourinho pide 2 fichajes para su Roma: uno del PSG y otro del Arsenal

El primer año de José Mourinho al frente de la Roma se podría calificar como una montaña rusa. Comenzó la temporada clasificando a su equipo para la Conference League tras vencer al Trabzonspor los dos partidos de la eliminatoria y con 3 victorias seguidas ante Fiorentina, Salernitana y Sassuolo. Cinco victorias consecutivas y 17 goles a favor y tan solo 3 en contra hacían soñar a la afición romanista con poder hacer este año grandes cosas, pero pronto llegó la primera derrota ante el Hellas Verona por 2-3 en el cuarto partido de la Serie A y comenzó la etapa altibajos del conjunto italiano.

El momento más difícil de la temporada para Mourinho fue el 6-1 el equipo noruego Modo/Glimt en la Conference League, con el que precisamente se medirá en los cuartos de final de la competición los días 7 y 14 de abril a la que llegará con la mejor racha de la temporada: 8 partidos seguidos sin perder con 4 victorias y 4 empates y 12 goles a favor y 6 en contra y con el ánimo por las nubes tras vencer el eterno rival La Lazio por 3-0 en el derbi de la capital el pasado fin de semana y adelantarles en la clasificación situándose quintos con 51 puntos, clasificados para la Europa League a tan solo 8 puntos de la Champions League que la marca la Juventus con 58 puntos. Pero Mourinho quiere más.

En la Roma no existen dudes acerca del trabajo de José Mourinho en su primer año y por ello quiere reforzar al equipo de cara al año que viene para que de un salto de calidad y pueda luchar por mejores metas. Por ello, y tal y como apunta Calciomercarto José Mourinho habría pedido que volviese Leandro Paredes, del PSG. El centrocampista argentino no ha acabado de explotar en el conjunto parisino y seguramente Al-Khelaifi refuerce esa zona del equipo en el mercado invernal, quizás con la llegada de Paul Pogba, por lo que dejaría sin muchos minutos al internacional argentino que no querría ver peligrar su participación en el Mundial, Mourinho lo sabe y por eso ha pedido su regreso.

Durante su etapa en La Roma Leandro Paredes jugó 37 partidos en la Serie A en donde anotó 4 goles y dio una asistencia. El otro refuerzo, según informa la Gazzetta dello Sport, que ya sonó en el mercado invernal para reforzar el centro del campo romanista es el del suizo Gael Xhaka. El centrocampista del Arsenal termina contrato en 2024 y tal como ha asegurado el rotativo italiano, el único problema para su llegada sería el precio del traspaso. Los gunners piden 18 millones de euros y el conjunto italiano no ven con buenos ojos esa cifra por un jugador en la treintena de edad. Sea como fue, lleguen uno o dos fichajes este verano, José Mourinho daría un salto de calidad a su centro del campo que actualmente está formado por Mkhytaryan, Cristante, Veretout, Diawara, Sergio Oliveira, Zaniolo y Edoardo Bove, entre otros.