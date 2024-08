Enzo Maresca lo dejó fuera; Chelsea justificó su desconvocatoria: opción rebeldía o decisión técnica

Mauricio Pochettino salió de la dirección técnica de Chelsea tras su pésima temporada, en su lugar llegó Enzo Maresca para intentar poner las cosas en orden. Sin embargo, los 'blues' sufrieron una caída ante el Manchester City de Pep Guardiola que no perdonó, ni siquiera el entrenador a su expupilo italiano. Stamford Bridge contó con el equipo completo, a excepción de un delantero que llamó la atención: Raheem Sterling.

El ex Liverpool no salió en la lista final de los londinenses para afrontar el debut en la Premier League, tema que causó incertidumbre en la prensa y en el ambiente del mismo Chelsea, que poco después dio una explicación a través del técnico. En las últimas horas se habló de un traspaso al Barcelona ya que el extremo se habría revelado, no obstante, el caso se distorsionó y no fue nada más que una precaución.

La no convocatoria de Sterling causó incomodidad hacia el mismo futbolista y el gabinete de prensa del delantero no tardó en sacar un comunicado exigiendo explicaciones. En parte del escrito hace alusión a que “Raheem tiene contrato con el Chelsea para los próximos tres años”. Asimismo, indicó que el jugador está comprometido a ofrecer lo mejor y que “esperamos obtener claridad sobre la situación”.

El club cuenta con un plantel amplio debido a que más de uno volvió de su cesión y Chelsea ya busca opciones de traspaso. Mientras tanto, Maresca respondió a las interrogante de la prensa sobre el caso Sterling. “Es solo una decisión técnica, no hay nada más que decir”. Además, añadió a su explicación la otra razón de su decisión: “A los entrenadores se nos paga para tomar decisiones y a veces a los jugadores no les gusta”.

🚨🔵 Chelsea fully support Maresca’s technical decision on Raheem Sterling not being part of the squad vs Man City.



It was communicated on Friday and the club is 100% supportive with Maresca, fully behind him. pic.twitter.com/chY0Q6pa6Y