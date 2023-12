Era el elegido para ser el nuevo Busquets, Laporta fracasó y Jürgen Klopp lo cerrará para 2024

El Liverpool de Jürgen Klopp ha comenzado con fuerza esta nueva temporada, los de Anfield están siendo capaces de seguir con solvencia el ritmo de los primeros clasificados y marcha segundo en la tabla, a dos puntos del Arsenal de Mikel Arteta. Pese al buen desempeño de los reds, la realidad es que al técnico alemán le faltó incorporar una pieza más en el pasado mercado, un mediocentro de calidad que fuera capaz de cubrir el hueco que había dejado Fabinho en su salida al fútbol saudí. Un agujero que, según cuenta TalkSport, espera tapar con Joshua Kimmich.

El germano no está pasando por su mejor momento en el Bayern de Múnich, donde pese a ser titular y ver como los resultados llegan como se esperaba, no tiene sintonía con un Tuchel que le pide cambiar su juego, algo que nunca gustó a un Kimmich cuyo contrato finaliza en 2025 y por ahora, al igual que Alphonso Davies, no ha renovado.

Ante una situación tan complicada, el Liverpool espera poder pescar y llevarse al futbolista a un precio mucho más asequible de lo normal. Y es que si hay un momento para fichar a Kimmich, será el próximo verano, cuando solamente le quede una temporada en su contrato y obligue al Bayern a escuchar ofertas a la baja.

El gran deseo de Xavi apunta a Anfield

Tras la salida de Sergio Busquets, en can Barça siguen buscando un mediocentro capaz de hacer olvidar al que fuera su capitán. Sin embargo, la precaria economía del club obligó a los culés a conformarse con un Oriol Romeu que no ha sido capaz de ganarse un puesto como titular en el once de Xavi. Con esta realidad, parece complicado que Joan Laporta pueda competir contra un club fuerte económicamente como el Liverpool, el cual está listo para entrar a la puja de uno de los mejores pivotes del mundo.

Así pues, con Kimmich con medio pie fuera del Bayern y Jürgen Klopp necesitado de un pivote de primer nivel, todo apunta a una reunión entre compatriotas en Anfield, donde Kimmich podría convertir al Liverpool en un equipo completamente diferente.