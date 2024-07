Era el hijo pródigo del Barça; es codiciado por el Bayern, y ahora United puso 100M en la mesa

La puja por adquirir el talento de Xavi Simons continúa en el presente mercado de pases. Más de un club está interesado en incluir al volante ofensivo que supo vestir los colores del Barcelona durante su formación futbolística. Los caminos no están claros para el ya jugador de 21 años que en algún momento fue promesa, ya que, después de la Eurocopa, los pretendientes no han faltado. Paris Saint Germain, dueño de su carta pase, ya negocia para buscar la vía que beneficie a las arcas del club como al mismo neerlandés.

Leipzig de la Bundesliga, equipo en el que Simons destacó por su aporte en distintos aspectos, estaría lejos de ser su casa como había sucedido en la última campaña. El Bayern Múnich ha surgido como el equipo a llevárselo, pues hay confianza para que las negociaciones con el PSG vayan por buen puerto. No obstante, el otro candidato que postula para salir ganador del pase es nada más que el Manchester United, que ofreció una cifra que ni siquiera el mismo el cuadro parisino esperaba por Simons.

A estas alturas de la situación, Paris Saint Germain podría dar un serio golpe en el mercado si incorpora a Simons al plantel y evita las cesiones. Según información de Fabrizio Romano, el director ejecutivo del Leipzig espera quedarse con el de Países Bajos, mientras que el Bayern se unió a la puja por obtenerlo. A fin de cuentas, PSG deberá tomar una decisión para determinar si el ex Barcelona se queda en Leipzig o lo cede al Bayern.

🚨⚪️🔴 Understand RB Leipzig are now confident to get green light for Xavi Simons.



Transfer battle with Bayern still ongoing but Leipzig CEO Mintzlaff, pushing in talks to bring Xavi back.



PSG have no plans to sell Xavi, open to loan move… and RB Leipzig hope to get it done. pic.twitter.com/6MsHLD4igs