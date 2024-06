Era una estrella con Raphinha, Pep hundió su carrera y ahora Simeone y 3 clubs más lo rescatarían

Los últimos años de la trayectoria profesional de Kalvin Phillips son de lo más llamativos ya que el centrocampista inglés, tras ser una estrella como Raphinha en el Leeds United, no solo llamó la atención de Pep Guardiola en el Manchester City, sino que se convirtió en un pilar fundamental en el esquema de la selección dirigida por Gareth Southgate.

No obstante, su etapa en el Etihad Stadium vivió la cara amarga de la moneda y dos años después de comprometerse con la entidad celeste su carrera se está yendo a pique. A pesar de ello, el centrocampista ha despertado un notable interés en el mercado de transferencias, con Atlético de Madrid, RB Leipzig, RB Salzburg y AS Roma entre los clubes que buscan asegurar sus servicios.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: England provisional squad for Euro 2024, confirmed — to be cut to 26 players in June.



⛔️ Rashford, Chilwell, Reece James, Henderson, Kalvin Phillips, Nick Pope, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Levi Colwill OUT. pic.twitter.com/24NUzpvvBv