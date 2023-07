Erling Haaland ya siente su presión: Pochettino encomendado al 'otro Mbappé' y a un crack de LaLiga

El fútbol es un deporte que jamás dejará de sorprender, especialmente con aquellos equipos capaces de invertir sus tendencias en cuestión de pocas semanas. Este es el caso del Chelsea, uno de los equipos más irregulares de la historia, capaz de ganar la Champions en 2021 y quedar décimo en Premier League en 2023.

Los de Mauricio Pochettino han dado comienzo a la nueva era blue, donde esperan dejar atrás la desastrosa temporada pasada e iniciar u nuevo proyecto ganador de la mano del argentino y de los más de 600 millones de euros invertidos en los últimos mercados.

En su gira por Estado Unidos, el Chelsea ha mostrado que lo tiene todo para ser un equipo temible. Y es que con sus dos victorias, ponen en alerta a la Premier League. El gigante blue ha despertado de su letargo para arrebatarle la corona a Erling Haaland y en 2024 volver a Europa como uno de los favoritos a alzar la orejona por tercera vez en su historia.

Un ex de LaLiga y el ‘otro Mbappé’ lo cambian todo

El gran cambio del Chelsea ha llegado con un aumento sustancial de su efectividad de cara a portería. Los de Stamford Bridge eran un equipo muy flojo a la hora de convertir en gol todo aquello que eran capaces de generar. En este sentido, los blues han agradecido la llegada de Nico Jackson y de Christopher Nkunku, que en dos partidos han contribuido en que el Chelsea sume 9 goles.

El ex del Villarreal llegaba a Londres con la duda sobre si estaba listo para dar el paso a un grande de Europa, algo que en sus primeros minutos ha demostrado que no le queda nada grande, siendo así la gran esperanza de Pochettino para marcar los goles que no marcaron el año pasado.

Por otro lado, Nkunku apunta a ser la nueva estrella del equipo, el francés fue el faro de los suyos en el primer partido de la pretemporada y su capacidad de desborde y combinación lo convierte en el mayor talento de la plantilla.

Junto a los dos recién llegados hay que sumarle un gran Mudryk, que tras sus primeros pasos en el Cheslea algo dubitativos, parece que ha llegado con su mejor versión y apunta a ser decisivo junto a otros cracks como Enzo Fernández, Andrey Santos y Reece James.

Así pues, el Chelsea ya avisa a Europa de cara a la siguiente temporada, donde espera llegar con un equipo totalmente cohesionado y listo para competir contra todos, algo que aspira a hacer en Premier League este mismo año