El tapado en Brasil por Endrick y Vitor Roque: Pochettino aspira a la Premier con el De Jong carioca

Stamford Bridge se ha llenado de ilusión y esperanza con un crack que ya tenían completamente olvidado. En el pasado mercado de invierno, los blues cerraron una de las operaciones más importantes a nivel internacional, el fichaje de Andrey Santos, una joya brasileña cuyo futuro está a la altura de estrellas como Endrick o Vitor Roque.

Menos nombre y el mismo futuro

Si bien es cierto que el talento nunca escasea en Brasil, todo el mundo coincide en afirmar que Andrey Santos es de esos futbolistas especiales. El prodigio carioca apunta a tener un futuro tan halagüeño como el de Endrick o Vitor Roque, sin embargo, su nombre no ha sonado con tanta fuerza en Europa.

Pese a todo, el hecho de no retumbar tanto en el viejo continente no implica que no sea un crack de altísimo nivel, y es que el ex del Vasco de Gama despertó pasiones en Brasil, hasta el punto de que una leyenda como Juninho Pernambucano aseguró que con 18 años es capaz de hacer cosas que él jamás imaginó.

Andrey Santos es un futbolista cuyo perfil es el de un todocampista cuyas capacidades ofensivas exceden las propias de un jugador de su posición. Además, su gran capacidad para romper líneas con el balón en los pies recuerda mucho a Frenkie De Jong, que es el jugador al que más se podría parecer. Por otro lado, pocos esperarían que un futbolista cuya demarcación es la de pivote, contara con una voracidad goleadora tan grande como la del carioca, que se coronó como máximo goleador del pasado Mundial sub-20 por delante del mismo Vitor Roque.

Ilusión con el regreso del mejor Chelsea

Con Andrey Santos, el Chelsea se reafirma con una plantilla cuyo nivel de ilusión es muy grande. Los del oeste de Londres esperan dar un giro de 180 grados en la nueva temporada 23/24, donde esperan volver a la cima de Inglaterra de la mano de cracks como el brasileño y de un Nkunku que llegan a Stamford Bridge con la misión de dar un soplo de aire fresco a un equipo que necesita desesperadamente nuevas caras capaces de llevar a los de Pochettino a donde pertenecen, la cima de la Premier League.