Feyenoord rechaza los 26 kilos que ofreció el Forest por Santi Giménez; Marinakis activa plan B

La directiva del Feyenoord de Países Bajos rechazó los 26 millones de euros que ofreció el Notthingham Forest para comprar el pase del delantero mexicano Santiago Giménez. El joven de 23 años es una de las figuras del equipo que milita en la Eredivisie, por lo que habrá que poner más dinero sobre la mesa para que sea vendido.

Según detalló el periodista Fabrizio Romano, la propuesta era de 26 millones de euros más un dinero extra por objetivos. Sin embargo, el elenco neerlandés no está dispuesta a desprenderse de su goleador a menos de una semana del libro de pases.

🔴🌳 Official, confirmed. Nottingham Forest sign full-back Alex Moreno has joined from Aston Villa on a season-long loan with a buy option. pic.twitter.com/8CPMT7DBbe