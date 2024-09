Figuras de la Premier League impulsan una huelga: preocupación en la UEFA y la FIFA

Rodri, centrocampista del Manchester City, expresó nuevamente su preocupación por las lesiones que están sufriendo los jugadores de distintos equipos como consecuencia de la sobrecarga de partidos en el calendario.

En la previa al debut del City en Champions League, el español reveló que están “cerca” de impulsar una huelga para que la FIFA y UEFA escuchen la situación desgastante que están viviendo los futbolistas.

"Estamos muy cerca de llegar a eso. Cualquier jugador te lo diría, no es solo mi opinión", manifestó, al tiempo que agregó: “Si sigue así, llegará un momento en que no tengamos otra opción, creo de verdad. Es algo que nos preocupa porque somos los que sufrimos".

"You can play 40-50 games at a top level but not 60-70" 🗣️



Rodri says the increased workload for players in the current schedule is "too much" ⚽ pic.twitter.com/rie3CWKDnL