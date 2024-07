Fue más que Raphina en Brasil: Pep Guardiola lo llamó y el Manchester City cumplió su deseo

Manchester City no fue capaz de cumplir su hazaña de conquistar la segunda Champions League consecutiva. El conjunto ciudadano dirigido por Pep Guardiola fue eliminado por Real Madrid, quien se quedó al final con la ‘Orejona’. Sin embargo, la directiva no se quiso quedar de brazos cruzados y fueron por el fichaje de la temporada con aroma a Brasil. Resulta que Sávio o Savinho, fue confirmado por el City como el nuevo jale, a pedido de Pep; con una Copa América de nivel aceptable, el ex Troyes y Girona será la nueva competencia en el ataque.

Savinho llega con altas expectativas tras su rendimiento óptimo en las filas del Girona, equipo que clasificó a la Champions League. El Troyes, dueño de su pase, vive uno de los peores momentos después de descender a tercera división, por lo tanto, el extremo brasileño de 20 años ha dado un paso gigante en su corta carrera como futbolista profesional. Jeremy Doku, Bernardo Silva, son algunos nombres con los que competirá Sávio para ganarse un lugar en el esquema de Pep.

Se ilusiona

Valorizado en 50 millones de euros, según el portal Transfermark, Savinho fue formado en las canteras del Atlético Mineiro. Gracias a su talento, el ‘City Group’ adquirió sus derechos por una cifra de 6,5 millones de euros. "Estoy muy feliz y orgulloso de mí mismo y de mi familia que está ahí, por ayudarme a llegar aquí. Tengo que agradecer también a Dios por darme esta oportunidad de estar aquí en el Manchester City. Todavía no puedo creer que estoy aquí, pero con el tiempo lo entenderé", confesó Savinho en su presentación.

Su mayor virtud

Savinho llega entre bombos y platillos tras su buena temporada con Girona y por ser una de las grandes revelaciones de Brasil durante la Copa América. "Soy un brasileño al que le gusta jugar al ataque, ser feliz y jugar un fútbol alegre. Me gusta jugar uno contra uno, dar asistencias, marcar goles también y ayudar al equipo. Mi característica principal, lo que más me gusta, es estar alegre y hacer que los espectadores se levanten de sus asientos", agregó el atacante.

Dura competencia

El City no la tuvo nada la fácil en la pasada edición de la Champions League, con evidentes carencias, sobre todo en el extremo izquierdo, lugar muchas veces alternado por Jeremy Doku. Por su lado, Bernardo Silva, quien ha ocupado el sector derecho, también es un lugar en el cual Savinho se desenvuelve positivamente. Por otra parte, Jack Grealish también se perfila como el compañero a ganar la posición; incluso el mismo noruego Oscar Bobb, que ya ha debutado en el once de Guardiola.