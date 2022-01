Gerrard mete la directa a base de millones: nuevo socio para Coutinho

Son tiempos de cambios en Villa Park y Steven Gerrard parece estar dispuesto a agotar todas las vías que le está ofreciendo el mercado invernal para reforzar una plantilla que está generando unas expectativas muy altas de cara al segundo tramo del curso. La llegada de Philippe Coutinho y de Lucas Digne en las últimas semanas no han hecho otra cosa que vaticinar un salto de calidad en el vestuario -como ya pudo demostrar el brasileño en su debut contra el Manchester United- y despertar mucha ilusión entre sus seguidores.

No obstante, no contento del todo con ello, el entrenador inglés ha puesto sobre la mesa de las oficinas del club el nombre de Yves Bissouma. El centrocampista maliense del Brighton Hove Albion está realizando una temporada sensacional en el conjunto dirigido por Graham Potter y por ello el Aston Villa no quiere desperdiciar la oportunidad que le brinda el mes de enero para lanzar un ataque por el centrocampista de 25 años, que finaliza contrato con su actual club en junio de 2023.

90min ha hecho eco de este repentino interés que Gerrard tiene en brindar un socio de lujo a Coutinho para la medular del Aston Villa y, dado que el exfutbolista del FC Barcelona desempeña labores ofensivas, Bissouma llegaría para equilibrar esas prestaciones del carioca con su función equilibradora y defensiva en el centro del campo.

Eso sí, el futbolista actualmente está disputando la Copa África con su selección y no tomará ninguna decisión hasta que regrese de dicho torneo, el cual se prevé tardío dado que el combinado dirigido por Mohamed Magassouba ha cosechado un empate y una victoria en los dos primeros partidos disputados en dicho campeonato.

Según ha afirmado este mismo medio, la cifra del traspaso podría ascender hasta los 40 millones de libras, su cláusula de rescisión. No obstante, se trata de una cantidad que podría abaratar el Aston Villa con la entrada en la operación de algún jugador de la actual plantilla que tiene a su disposición Steven Gerrard.