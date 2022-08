Guardiola al fin le deja salir, el Madrid espera: Modric tiene sucesor

Pep Guardiola ofreció una rueda de prensa el pasado viernes previa al enfrentamiento ante el West Ham este fin de semana con el que debutará con el Manchester City este año en la Premier League. El de Santpedor fue cuestionado durante su comparecencia por varios temas de actualidad del club y, por supuesto, por Bernardo Silva, quien, desde hace semanas, suena para abandonar el club hacia La Liga Santander.

El representante del jugador, Jorge Mendes, tal y como publicamos la semana pasada en Don Balón, ofreció al jugador portugués tanto al FC. Barcelona como al Real Madrid. El conjunto culé lleva meses intentando acometer el fichaje del luso, pero, tal y como ha anunciado el propio Pep Guardiola en rueda de prensa:” Queda mucho en este mercado y no puedo adivinar qué pasará. Estamos muy tranquilos con todo”, señalaba el técnico del Manchester City en alusión a una posible oferta de Joan Laporta, pero de momento ésta aún no ha llegado.

Pep Guardiola asegura estar tranquilo, pero siempre ha manifestado públicamente su deseo de que Bernardo Silva se quede el año que bien en el Etihad Stadium, es más, llegó a pronunciarse en rueda de prensa sobre este aspecto antes de irse de vacaciones y aseguró que en el primer partido de liga serían Bernardo Silva y 10 más.

Él no quiere que se vaya, pero su postura con respecto a hace un mes ha cambiado:” Me encantaría que siguiera aquí. Es un jugador muy especial, pero no se que pasará. Los jugadores tienen deseos y yo no soy nadie para frenar sus sueños. La carrera de los jugadores es corta y yo soy solo parte del club. Tengo que hablar cosas con la entidad. Luego ellos deciden y yo digo 'vale’”, declaraba Guardiola en rueda de prensa.

Mensaje de esperanza tanto para el FC. Barcelona, como para el Real Madrid, el técnico catalán le ha abierto la puerta de salida a su jugador y éste ha sido ofrecido a los blancos, el cual sería el sustituto perfecto de Luca Modric, quien su rendimiento durante esta temporada determinará su papel en el club el próximo año, dejando un posible puesto libre que bien podría ser ocupado por Bernardo Silva. Veremos qué acaba pasando con él.