Guardiola arruina el futuro del Real Madrid: cambio dramático en la cláusula de Haaland, se acabó

Que Erling Haaland es una bestia del gol y que ha sabido elegir destino es un hecho, no en vano hablamos de la Bota de Oro dando goles al mejor equipo de la temporada, que opta al triplete (si gana la final de la Champions ante el Inter de Milan) y que ahora quiere proyectar su dominancia más allá de esta temporada, sobre todo en base a bloquear la salida de su estrella. 60 millones de euros pagó el City al Dortmund por el jugador la campaña pasada, pero este hizo un movimiento que el Real Madrid en su día no aceptó: no se comprometió a quedarse largo tiempo en el equipo skyblue.

Y eso Guardiola quiere resolverlo antes de que llegue el verano. Así se argumenta al menos desde el entorno mediático del campeón de la Premier League, donde de hecho ya hay conversaciones en marcha para que Haaland firme un nuevo contrato al alza, pero con una condición, que elimine su cláusula de liberación a partir de 2024, esa por la que el jugador puede tomar la determinación de marcharse si llega un club foráneo a la liga inglesa con 180 o 200 millones de euros por delante. Y los hay capaces.

Equipos capaces

Y es que Guardiola, como el City, saben que en el escandinavo tienen una joya, una que al tener fijado un precio y una fecha de caducidad lo hace palpable, accesible, que es justo lo que no quieren en el Etihad Stadium. Y la situación es esta en estos momentos: el jugador y el club quieren ganar su primera Champions League y los segundos desean aprovechar ese influjo para llegar a un acuerdo con el primero, que en este caso es más deseado por parte de la entidad que del futbolista.

Si el City consiguiera subir el contrato de Haaland y eliminar la cláusula, el Madrid, su más cercano pretendiente, se vería obligado a cerrar esa vía, como hizo con Kylian Mbappé, pero a diferencia del francés se vería empujado a clausurarla definitivamente, ya que el noruego firmaría por cinco años y bajo condiciones inaccesibles para ningún club. Si Guardiola se sale con la suya en este asunto ganará algo más que el triplete esta temporada.