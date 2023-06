Boehly y Pochettino trituran al rival de Guardiola: el intercambio del verano, listo; pura traición

Lo que parecía un rumor ha pasado a información y en Italia a suma hecatombe, ya que hablamos de dos jugadores con un peso enorme en la Serie A, en dos de los grandes de Italia, por lo que el propósito de este movimiento a dos bandas dejaría muchos heridos, entre ellos uno de estos dos clubes italianos. Y es que Todd Boehly y Mauricio Pochettino trabajan en el intercambio del verano, ya tildado de traición en Milán.

Un nueve… pero como moneda de cambio

El nuevo técnico argentino del Chelsea no ha dejado claro cuál es su propósito con Romelu Lukaku si no consigue usarlo para su objetivo inicial, que no es otro que como moneda de cambio por otro delantero centro de clase mundial. Al respecto, se ha hablado de diferentes vías, pero La Gazzetta dello Sport ya pone nombre y apellido al jugador que gusta en Londres y al equipo que le gustaría hacerse ‘gratis’ con el belga y en ninguno de los dos casos el Inter de Milan, rival del Manchester City de Pep Guardiola en la final de la Champions League, sale bien parado.

El primero es Dusan Vlahovic, punta de la Juventus de Turín que ya ha expresado al club turinés que prefiere escuchar ofertas en el próximo mercado de fichajes veraniego, el otro es una Vecchia Signora que, ante el problema que supone el serbio, se plantea esta vía que gusta en Stamford Bridge y que no es otra que el mero intercambio de cromos con Lukaku.

Toda vez que Lukaku no ha servido al Chelsea más que para ser cedido y les costó 113 millones de euros, ahora el propósito es venderlo y no prestarlo de nuevo al Inter, siendo la Juve el destinatario en calidad de venta definitiva. Es verdad que el gigante de los diablos rojos costó mucho más que el serbio, sin embargo dan por buenas las dos partes el exceso por la menor edad del jugador juventino. Con las dos partes de acuerdo, quedaría ver qué piensa Lukaku, que opina Vlahovic y qué cara se le puede quedar al Inter si se lleva a efecto el intercambio.