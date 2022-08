Guardiola ataca Madrid: a por el sustituto de Marcelo, Simeone alucina

La salida de Zinchenko al Arsenal y la llegada de Marc Cucurella al Chelsea, el plan B al ucraniano elegido por Pep Guardiola, ha desencadenado que en las últimas horas el Manchester City haya cerrado la incorporación de Sergi Gómez. No obstante, el técnico barcelonés no parece haber quedado satisfecho con esto a sabiendas de que la juventud del futbolista y el salto de calidad tan abrupto podrían provocar que no rinda al nivel esperado por lo que, fruto de ello, ha pedido al jeque saudí de los skyblues, Mansour bin Zayed Al-Nayahan, la llegada de un futbolista de LaLiga: Renan Lodi.

El actual jugador del Atlético de Madrid ya ha sonado en más ocasiones para aterrizar en el Etihad, pero esta vez Guardiola parece ir muy en serio a por él. El lateral brasileño, tras un primer año sumamente dubitativo en las filas rojiblancas, ha logrado convertirse en uno de los jugadores con más peso en el esquema de Simeone, que ha sabido aprovechar sus cualidades de una forma superlativa.

El argentino es consciente de que perder al braseilño a estas alturas del mercado podría ser peligroso de cara a la nueva campaña, pero los 40 millones que planea desembolsar el City por Lodi podrían ser definitivos para concretar el acuerdo en los próximos días.

Es más, prueba de que Renan Lodi a día de hoy es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y no solo es un hombre vital para Simeone, sino que también ha logrado hacerse con la titularidad en el esquema de Tite en la canarinha. Desde que Marcelo dejó de ser convocado con la selección brasileña, han sido varios los hombres que han pasado por ese puesto para tratar de ser su sustituto ideal, pero solamente el rojiblanco lo ha hecho de una forma gratificante para los intereses del técnico y, si nada se tuerce, será parte del ‘11’ en el próximo Mundial De Qatar.

Sus excepcionales prestaciones a lo largo del último curso han reavivado el interés que Guardiola mostró en el jugador el verano pasado y ahora el traspaso podría darse sin mayor demora, sobre todo porque la oferta del City se postula como irrechazable.

Renan Lodi ha logrado subsanar las carencias defensivas que le convirtieron en uno de los hombres más cuestionados durante su primera temporada en Madrid y ahora, lejos de generar dudas, es uno de los jugadores más completos para ocupar esa posición, amén de que también puede actuar como carrilero debido a las extraordinarias dotes ofensivas que atesora.