Simeone le despide, Luis Enrique le adora y le quitará el puesto a CR7

El tira y afloja que están protagonizando Cristiano Ronaldo y Erik ten Hag en el Manchester United desde que el delantero portugués abandonó el estadio al descanso de un encuentro que estaba disputando su equipo parece que dará mucho que hablar próximamente. Es más, sin titubear en exceso, el neerlandés le ha dejado las cosas muy claras al luso a través de una declaración intenciones que está causando furor en Old Trafford y la cual es sumamente sorprendente: incorporar un delantero que podría relegarle al banquillo por primera vez en su carrera.

Cuesta creer que, si finalmente permanece en Manchester, CR7 no vaya a ser indiscutible en los planes de Ten Hag, pero el técnico ya ha puesto en marcha su idea de brindarle una dura competencia por ser la referencia ofensiva de los red devils y, tras monitorizar varias opciones de mercado, Álvaro Morata es el gran elegido, tal y como han confirmado los informes de ESPN.

El delantero del Atlético de Madrid ha firmado una pretemporada muy buena en cuanto a registro anotadores, pero Diego Pablo Simeone no termina de estar convencido de contar con él para el desafío que está a punto de arrancar. Es por eso que, a falta de un año para que finalice su contrato, el delantero formado en La Fábrica podría abandonar el seno rojiblanco para incorporarse al Manchester United como ese ‘enemigo’ exprés para CR7, quien podría vivir un calvario en la que será su última campaña en Old Trafford, si es que no sale del club en los días que restan de mercado veraniego.

Es más, hay un factor especial por el que Morata podría decidirse a salir de Madrid, el Mundial de Qatar. Aunque Luis Enrique viene contando con él de forma sistemática, haciéndolo además como referencia ofensiva en su esquema, no disponer de una gran cantidad de minutos podría costarle su puesto de favorito en los planes del asturiano, o lo que es peor, su ausencia en el mencionado evento internacional.

Por el momento, Ten Hag ya ha manifestado su interés en Morata, la directiva está dispuesta a acceder a su petición y Simeone no parece ser la traba para frenar el acuerdo, un acuerdo que rondaría los 15 millones.