Guardiola confirma el fracaso del Manchester City y defrauda a Haaland

El gran partido de la jornada de ayer fue, indiscutiblemente, el derbi de Manchester que enfrentó al United de Erik ten Hag contra el City de Pep Guardiola, en un encuentro que los red devils se terminaron llevando por 2 goles a 1. Un resultado que, por otro lado, benefició claramente al líder de la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta, ya que con la derrota de los citizens, los gunners consiguieron mantener la distancia de cinco puntos con el segundo clasificado de la liga con un partido menos en su haber (cabe recordar que el conjunto londinense juega hoy contra el Tottenham a las 17:30h, hora española).

Sin duda alguna, un rendimiento por parte del Manchester City que está lejos de ser el óptimo y del que se habrá visto, seguro, decepcionado Erling Haaland, el flamante fichaje de Guardiola en el pasado mercado de fichajes veraniego. Sin embargo, lo cierto es que al término del partido, en rueda de prensa, las declaraciones del técnico español no fueron mucho más alentadoras para el noruego, ya que el de Santpedor afirmó que su equipo, en pleno mes de enero, ya no opta a ganar la Premier League: “No me preocupo por la Premier League. No podemos ganarla”, afirmó.

Por lo que respecta al partido entre City y United, los 90’ disputados en Old Trafford volvieron a evidenciar, como en la última derrota de los citizens en la Carabao Cup, que el conjunto entrenado por Pep Guardiola tiene un preocupante exceso de pasividad en zona de tras cuartos, con muy pocas ideas en ataque. Por supuesto, el cuadro sky blue fue el amo y señor del esférico en el partido, pero ese dominio en la posesión no fue transformado en peligro real para la portería de David De Gea. Algo que, por otra parte, los de Erik ten Hag penalizaron en exceso, planteando un partido muy intenso, buscando robar el balón al City en zonas peligrosas.

Finalmente, acerca de la que fue la gran polémica del partido con un posible fuera de juego de Marcus Rashford en el empate a 1 de Bruno Fernandes, Guardiola también quiso mostrar su poca comprensión con la decisión arbitral de conceder el tanto: “Si intervino y distrajo a nuestro portero o centrales no lo sé, pero la regla es la regla”, aseveró. Por lo pronto, por el bien del Manchester City y de la continuidad a largo plazo de su estrella Erling Haaland, convendría que el cuadro sky blue comience a levantar la cabeza.