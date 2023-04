Guardiola pide otros 40 millones al City: revolución en la Premier con la estrella del Nápoles

El Manchester City no acaba de ser capaz de contar con una línea defensiva indiscutible, desde que llegó Pep Guardiola han sido varios centenares de millones los gastados en mejorar una zaga que hasta el día de hoy no acaba de convencer al destacado entrenador catalán. Si bien Rúben Dias es uno de los mejores del mundo, Guardiola no acaba de encontrar el jugador indicado para acompañar al luso en el centro de la zaga. Es por ello que según cuenta el medio inglés The Sun, ya habría pedido el fichaje de Kim Min-Jae.

El de Corea del Sur está siendo uno de los jugadores revelación de esta temporada en toda Europa. El actual zaguero del Nápoles llegó con la intención de suplir a Kalidou Koulibaly y lejos de asustarse, Kim se agrandó para convertirse en el mejor defensor de esta temporada en la Serie A y ser una de las razones principales por las cuales el Nápoles será campeón de Italia por tercera vez en su historia.

El rendimiento de Kim Min-Jae ha sido espectacular, el coreano ha disputado más de 3.400 minutos en toda la temporada, hecho que demuestra que ha sido una pieza inamovible para un Spalletti que sin él no habría sido capaz de construir el mismo equipo.

Entre sus grandes virtudes se encuentran una gran contundencia gracias a su portentoso físico de 1.90 y una salida de balón que enamora a Guardiola.

Incorporar a Kim Min-Jae no será una tarea sencilla, el coreano tiene una cláusula de 40 millones de euros que es todo un regalo para los grandes clubes ingleses. Es por ello que los de Guardiola no son los únicos en la puja, según el citado medio, Tottenham y Manchester United también han mostrado interés en el jugador.

Así pues, Josep Guardiola ya ha designado el que será un fichaje estratégico de cara a la próxima temporada, la salida de Aymeric Laporte y los cambios de posición de Aké y Stones obligarán al entrenador catalán a lanzarse a por el que a día de hoy es uno de los defensores más codiciados del panorama futbolístico europeo, especialmente después de coronarse como campeón de la Serie A con el Nápoles.