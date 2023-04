Sentencia a Arteta y Ancelotti es el siguiente: giro radical de Guardiola que amenaza al Real Madrid

Se respira buen ambiente en el Etihad Stadium, el Manchester City está muy cerca de lograr algo que hace unas semanas parecía imposible. La Premier League se les había puesto muy cuesta arriba. Sin embargo, los recientes pinchazos del Arsenal junto a un ritmo de victorias constante de los citizens han dado a los de Pep Guardiola la oportunidad de depender de ellos mismos para ganar un triplete histórico para el conjunto mancuniano.

El último empate de los de Arteta ante el Southampton por 3-3 ha sido definitivo para poner en bandeja el título liguero al Manchester City, que, por primera vez en muchas semanas, dependerán de ellos mismos para coronarse como campeones de una liga en la que han sufrido demasiado, pues con Haaland y sus más de 30 goles, no deberían haber perdido tantos puntos. Sin embargo, los de Guardiola, han acabado dando con la tecla y desde el 2 de febrero no pierden un partido, un dato asombroso que no solo debe preocupar a Arteta, sino también a Ancelotti.

Con la Premier siendo muy posible, el conjunto sky blue aspira al triplete. Sin embargo, antes deberán pasar por encima del Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones. Los blancos son la mayor pesadilla para los de Guardiola, que el año pasado ya vieron que las noches europeas en el Bernabéu son terroríficas para los rivales. En este sentido, la gran diferencia es Erling Haaland, Guardiola es consciente que con el noruego todo es mucho más sencillo, gracias a su efectividad goleadora, algo que no tuvo el año pasado, cuando Grealish falló dos ocasiones muy claras que acabaron condenando a los citizens.

Así pues, Guardiola se puede dar un auténtico festín en Inglaterra a la espera de viajar a Madrid para enfrentarse a los de Ancelotti en unas semifinales de Champions que serán el duelo definitivo y, con todos los respetos a Inter i AC Milán, una final anticipada entre el rey de Europa y el equipo más peligroso y que mejor juega de todo el continente. Habrá que ver si tener la liga inglesa a su alcance es el incentivo definitivo para que el City se vea capaz de batir al Real Madrid en Champions.