Guardiola queda retratado: peor que Ansu Fati y el Barça, pierde 49M y el crack encima se marchará

La buena marcha del Manchester City a nivel deportivo sufrió esta temporada un sonoro y para ellos dolorosísimo revés en la Champions League, donde de nuevo el Real Madrid les apartó de la lucha por la orejona, dejando a Guardiola sin las posibilidad de emular a Zinedine Zidane y su gesta de repetir título en la UCL -la cual, por cierto, toma valor renovado, ya que el francés no solo logró revalidar, sino que lo hizo dos veces-, y ahora, con la Premier League al alcance, ya hay voces que quieren bajarse del carro.

Sin oportunidades para brillar

El equipo inglés hizo una nefasta gestión de su dinero cuando invirtió 49 millones de euros en Kalvin Phillips, y no sabemos si tanto porque no supieron identificar que el jugador no daba el nivel para el equipo del Etihad Stadium o porque Pep nunca le ha dado la posibilidad de demostrarlo, sea como fuere, esa inversión ha tomado nueva dimensión de ruina esta campaña, donde el jugador no ha brillado en el West Ham (cedido) y estos no pujarán por ficharlo.

Esto es un problema, porque, aún con ese fracaso a las espaldas, el que fuera internacional con Inglaterra no desea regresar a las órdenes de Guardiola, es más, quiere irse en el próximo mercado de fichajes y a un lugar muy concreto, el Leeds United, tal y como afirma el diario Football Insider. Por uno u otro motivo, el club inglés está tentado de permitirle tal cosa, pero dado que tiene contrato hasta 2028 y que The Peacocks no están dispuestos a hacer una gran oferta por él, al que de hecho quieren gratis, la situación se torna complicada.

Lo de Phillips, que ha sido un dolor de cabeza continuo en el Etihad por el volumen del desembolso y las escasas oportunidades que ha tenido en el Etihad, uno que se perpetúa (y eso que, como el de Leeds hay otros jugadores skyblue que pueden marcharse, como Bernardo Silva), pinta mal. Si no llegan a un acuerdo, este fichaje y su salida a los hammers habrá sido peor inversión que la culé por Ansu Fati, con el que se compara al mediocampista, ya que al fin y al cabo, aunque el Barça no haya conseguido que se redima el canterano en su cesión, Fati al menos le salió gratis al Barça.