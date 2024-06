Guardiola se va a librar, pero no el City: ojo al vuelco a la situación de Erling Haaland en 2025

En el fútbol nunca diga ‘nunca’. A eso se aferra un deseo no consolidado pero que está lejos de cerrar el delantero centro del Manchester City, Erling Haaland, con respecto no ya al Real Madrid, como se ha venido especulando, sino a una salida del Etihad Stadium en un corto espacio de tiempo. En este sentido, su agente, Rafaela Pimienta ha desvelado nuevas claves en un hipotético nuevo rumbo en el goleador.

Rebajando el precio de su salida

La cabeza que está tras el nueve citizen, Pimienta, ha querido dejar una puerta abierta a la posible cláusula de salida que pendería sobre el noruego en su contrato hasta 2027 con el City. La representante reinterpretó unas palabras suyas referentes al precio de salida del escandinavo, que para ella tiene un valor de mil millones, asegurando en Flashscore “cuando dije que esta cantidad correspondía a 'su valor', no me refería a su 'valor de transferencia'. Me refería al valor de un jugador de primer nivel a esa edad, con un enorme margen de mejora, y cuando dije eso, ni siquiera había conseguido el triplete, un jugador que acabó como máximo goleador de la Premier League a pesar de estar dos meses lesionado...”

Es decir, Haaland será caro, si desea salir, pero no imposible. Por otro lado y al calor del fichaje de Kylian Mbappé por un Real Madrid que sería el objetivo en el futuro de Haaland, el mismo jugador comentó en TV2 que "He tenido dos años fantásticos y me quedan tres. Eso es realmente todo lo que puedo decir”.

Un deseo sin guion

No se oculta desde fuentes cercanas al jugador que le gustaría vestir de blanco en algún momento de su carrera, pero eso no es una obsesión para el jugador del City en estos momentos. Eso sí, tanto él como su entorno no han querido cerrar de un portazo las puertas a una salida más allá de junio de 2025, cuando su cláusula esté disponible, de ahí la matización de Pimienta.

Sabemos que equipos como el PSG, FC Barcelona o el Bayern de Múnich también querrían ficharlo, toda vez que esa cláusula afecta a la imposibilidad de firmar por equipo ingleses, y si llega el momento ambos estarán disponibles. En cualquier caso, Haaland solo se plantea su futuro de skyblue… hasta 2025, cuando Guardiola se vaya. Después, ya veremos.