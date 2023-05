Guardiola tiene un gran problema: Haaland bloquea una estrella y el conflicto está cerca de estallar

La eliminatoria entre Real Madrid y Manchester City nos dejó muchas respuestas y certezas a las realidades que viven ambos conjuntos. Entre ellas, quedó claro que ni Kroos ni Modric están para competir ante un equipo como el City, que Militao no es ese central que todos pensaban que era o que De Bruyne es el mejor mediocentro del mundo. Sin embargo, en los últimos minutos del partido, apareció otra certeza, que Julián Álvarez es toda una estrella del futuro y que si no sale del City jamás podrá sacar todo su potencial.

El campeón del mundo saltó al campo en los compases finales para dar descanso a un Haaland que vio como Courtois le amargaba la noche con dos paradas antológicas. Julián pisó el césped y en su primer balón fue capaz de anotar el cuarto gol del Manchester City, certificando así lo que fue un atropello en toda regla. Un solo toque de balón le bastó al argentino para superar a Courtois con un disparo suave y perfectamente colocado que dejó en nada la salida del meta belga.

Con su gol, Julián volvió a demostrar que no fue el delantero titular de la selección campeona del mundo por casualidad, sino que es ya a hoy en día uno de los mejores del mundo en su posición y no puede pasar otra temporada en el banquillo esperando a salir en los instantes finales de los partidos.

El internacional con Argentina apenas ha jugado 2.312 minutos en toda la temporada, en los que ha marcado un total de 16 goles y repartido 5 asistencias, unas grandes cifras dada su poca participación.

Ante tal situación, Julián no debería estar dispuesto a vivir mucho más tiempo bajo la sombra de Erling Haaland, ya que mientras el noruego siga en el Manchester City, la posición de delantero centro no tendrá otro dueño. Es por ello que el conflicto puede estallar en cualquier momento con Julián pidiendo su salida para poder contar con más minutos si las cosas no cambian en el bando citizen de Manchester, donde esperan poder contar tanto con Haaland como con Julián en el largo plazo, algo que depende más de Guardiola que de nadie más.