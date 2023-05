Pep Guardiola deja solo 5 intocables en Ancelotti y Benzema, Modric y Kroos no están entre ellos

En un club como el Madrid, del que no hay precedentes entre el éxito y la exigencia, la derrota ante el Manchester City, mucho más por la forma que por el fondo, deja secuelas y a Carlo Ancelotti le ha dejado varias de cara a la campaña que viene, donde parece que sí estará en el banquillo del Bernabéu, pero también hondas certezas. De estas últimas, solo 5 quedan como intocables tras el paso por el Etihad Stadium y esta liga, y Benzema, Modric y Kroos no están entre ellos.

Núcleo duro y de futuro

De los asentados en el once, cinco, y que seguirán estándolo de cara a la campaña que arranca en la temporada que viene, solo uno llega a los 30 años, David Alaba, mientras que los otros cuatro no superan los 25 años, como son Eder Militao (25), Fede Valverde (24), Vinicius Júnior (23) y Eduardo Camavinga (20). El resto no tendrán su plaza asegurada en el once y con Modric y Kroos ya hay una certeza: si sigue este esquema, uno de los dos caerá.

Como no caben todos y el fútbol moderno al más alto nivel exige esfuerzos mantenidos a lo largo de larguísimas temporadas, ni el francés, ni el croata, ni el alemán, que seguirán solo una campaña más, hasta 2024, han demostrado estar a la altura, al menos en lo que a la Champions League se refiere, siendo tres de los más señalados del partido ante el City. Los dos mediocampistas sucumbieron a sus limitaciones físicas y a un planteamiento de Ancelotti de auténtico suicidio frente a los 6 constructores de juego citizens. Lo de Benzema es más grave, porque se contó solo, como viene ocurriendo durante toda la campaña: ya no es el primer espada que fue y posiblemente nunca más vuelva a serlo.

Fichajes

Lógicamente si estos son los cinco intocables del once y los tres veteranos pueden entrar y salir del mismo con bastante soltura, dadas las extremas limitaciones del bloque, entonces en el Madrid tendrá que haber fichajes. Y los habrá. El más importante y cercano es el de Jude Bellingham, que llegará, salvo sorpresa, directamente para cargarse la pareja Modric-Kroos; uno de los dos caerá salvo que Carletto vuelva al 4-4-2, que en Mánchester habría sido lo más sensato. Después, el Madrid clama por un nueve, uno de orden mundial, ya que el descenso de Benzema es tan acuciado que huele a debacle si hay dependencia de él. Otro año sin buscarle quien le siente sería ya patológico en Chamartín, máxime ante las situaciones de Mariano y Eden Hazard. Los dos laterales son a la vez puntos calientes frente a las dudas que generan Mendy y Carvajal.