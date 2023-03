Guardiola traiciona al Barça y tienta a la gran joya culé junto a Pedri: el Camp Nou, enfurecido

El pasado lunes, la noticia de la anulación de la inscripción del nuevo contrato de Gavi estalló por completo en las oficinas del Barça. El juez encargado de la disputa entre LaLiga y el club catalán dio la razón a la entidad presidida por Javier Tebas y desde entonces el jugador andaluz ha vuelto a estar desinscrito como jugador de la primera plantilla culé y ha vuelto a ser considerado como jugador del filial.

Una situación que, por otro lado, provoca que Gavi vuelva a tener vigente su anterior contrato y que, por lo tanto, termine su vinculación con el FC Barcelona el próximo 30 de junio, si más no a ojos de LaLiga. Es en este contexto que, según informa The Times, el Manchester City de Pep Guardiola estaría siguiendo de muy cerca al andaluz para ofrecerle un contrato multimillonario si, llegados al caso, el Barça no consiguiera inscribir el nuevo contrato de su futbolista antes del 30 de junio, lo cual, como comentamos, dejaría al centrocampista como agente libre.

Por supuesto, el propio Gavi ya ha dejado claro en más de una ocasión que su deseo es permanecer en el Camp Nou durante muchos años más. Sin embargo, lo cierto es que la situación financiera del club es muy mala y si finalmente no logran inscribir el nuevo contrato del centrocampista nacido en Los Palacios y Villafranca, su continuidad en el Camp Nou se podría complicar, especialmente si los catalanes no son capaces de cumplir con los acuerdos salariales alcanzados en su última renovación.

En cualquier caso, igual de evidente resulta que la intromisión de Pep Guardiola por una de las mayores joyas de La Masia surgidas en los últimos años, sería un duro golpe para el Camp Nou. Y es que de producirse la fuga de su perla, no solo sería un icono del club como Pep Guardiola uno de los responsables de su salida, sino que además lo haría sin dejar ni un solo euro en las arcas del FC Barcelona por un futbolista que actualmente está valorado en 90 millones de euros, según datos de Transfermarkt.