Laporta encuentra oro en el mercado para Xavi: lateral con experiencia y campeón del mundo

Xavi Hernández aún tiene algunas necesidades en su plantilla de cara a la próxima campaña. Aunque el campeonato liguero está muy encarrilado para los culés y el equipo todavía puede ganar la Copa del Rey, la doble caída europea ha sido un palo muy doloroso para el técnico catalán y, con el objetivo que no se vuelva a producir una catástrofe similar el próximo curso, no ha dudado en pedir a Joan Laporta que cierre la llegada de un lateral derecho que pueda afianzarse en el ‘11’ de forma sistemática y que no obligue al técnico a apostar por Koundé y Araújo, dos futbolistas que rinden mejor en el eje central, en dicha demarcación.

Laporta, a fin de evitar males mayores, decidió cerrar el fichaje de Julián Araújo en enero, aunque el jugador no podrá debutar hasta la próxima campaña, y renovar a Sergi Roberto, un futbolista que también puede ser empleado en el sector derecho, pero ninguno de estos hombres termina de convencer a Xavi para integrar su equipo de gala y por ello Benjamin Pavard está comenzando a tener un elevado grado de protagonismo en las oficinas del Camp Nou.

Quien se proclamase campeón del mundo con Francia en 2018, firmando además un torneo muy reseñable, está viviendo una situación un tanto complicada en Múnich ya que Julian Nagelsmann no ha brindado tanto peso al jugador como este presuponía a principios de campaña. Prueba de la poca confianza que transmite Pavard a su entrenador es que el alemán pidió en enero a la directiva la llegada de João Cancelo, teniendo el club una opción de compra sobre el portugués que, de ejecutarse, fulminaría las opciones del galo de recuperar protagonismo en el Allianz Arena.

Y es precisamente esta dubitativa situación a la que se aferra Laporta para intentar convencer al jugador de 26 años. Ya con suma experiencia en la élite europea y habiendo saboreado los títulos más laureados a nivel colectivo, Pavard ocupa una de las primeras posiciones en la lista de prioridades del FC Barcelona para reforzar su plantilla el próximo verano.

Amén de todos los factores mencionados, hay otro elemental para acumular más posibilidades si cabe de aterrizar en el aeropuerto de El Prat una vez haya finalizado la campaña: tiene contrato hasta 2024 con el Bayern y el próximo periodo estival será la última gran oportunidad del conjunto bávaro de rescatar una cifra en torno a 20 millones por el traspaso del jugador, una cifra que el Barça, a pesar de los problemas económicos que persiguen a la entidad, sí que está en disposición de abonar.