Gustaba en el Real Madrid como relevo de Alaba y Éder Militao, pero Ten Hag lo unirá a Leny Yoro

Reforzar la posición de central sigue siendo uno de los grandes objetivos del Manchester United. Pese a las llegadas de jugadores estelares como De Ligt o Leny Yoro, Erik Ten Hag no está completamente satisfecho con su actual línea de zagueros, para la cual están todavía Harry Maguire y Victor Lindelöf, los cuales no cuentan de cara a futuro. Hecho que deja espacio para que los diablos rojos se lancen a por otro central de primer nivel, el cual no sería otro de Jarrad Branthwaite.

Si bien es cierto que, entre Lisandro Martínez, Leny Yoro y De Ligt, Ten Hag ya tiene una base más que interesante sobre la cual construir su defensa del futuro, desde la dirección deportiva del United han definido a Branthwaite con un fichaje estratégico. Hecho del que se hace eco HITC, que, a su vez asegura que la llegada del inglés se espera que sea en el mercado de verano de 2025.

La realidad es que Brathwaite era un jugador que gustaba especialmente en la planta noble del Santiago Bernabéu. Y es que, después de romper, con Bellingham, el mito de que los ingleses no se adaptan al fútbol español, Florentino Pérez estaba listo para ir a por el central del Everton como recambio de David Alaba y Éder Militao. Un fichaje que los tofees tasaron, en su momento, en más de 70 millones de euros. Una cifra que echó completamente para atrás al Real Madrid, que no estaba, para nada, dispuesto a poner tal cantidad de dinero encima de la mesa.

