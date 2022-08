Haaland al City, Darwin al Liverpool y CR7 cierra la bomba esperada

El Manchester United ha sellado hace escasos días el fichaje de Casemiro, quien ha aterrizado en Old Trafford a cambio de 70 millones, pero no conforme con ello Erik ten Hag quiere poner el broche al verano con Antony Moraes, futbolista a quien conoce a las mil maravillas de su etapa en el Ajax.

La estrella del conjunto neerlandés está como loca por llegar al club inglés y poder, ya no solo ponerse a disposición de su anterior entrenador, sino de jugar con Cristiano Ronaldo, al que llenado de elogios en sumas ocasiones durante los últimos meses.

El United, consciente del deseo del brasileño y de que la situación de algunos jugadores de la plantilla es muy delicada (Rashford y Martial son los mejores ejemplos de esto), ha intentado por todos los medios convencer al Ajax para certificar la operación, pero el campeón de la Eredivisie se ha mostrado tremendamente férreo con sus exigencias económicas.

No obstante, tal y como ha apuntado Mirror, Antony ha entregó este miércoles una solicitud de transferencia para hacer oficial su deseo de irse, algo que podría resultar clave para que se pueda dar el traspaso. El extremo derecho sudamericano es consciente de que el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y, si no milita en una liga de mayor renombre, perderá muchas posibilidades de hacerse con un hueco importante en los planes de Tite, seleccionador de la canarinha.

Por otro lado, una buena prueba de que el Ajax ahora sí está predispuesto a desprenderse del futbolista de 22 años es que, en contraposición a lo esperado, ha fijado su precio de salida, una cifra a la que se han acercado los red devils y que ahora podría confirmar el movimiento: 84 millones.

La Premier, la envidia de Europa

Así pues, ya nadie puede negar que los clubs ingleses han cerrado, en líneas generales, los mejores traspasos del presente mercado estival, como bien avala la llegada de Erling Haaland al Manchester City, la de Darwin Núñez al Liverpool, la de Gabriel Jesus al Arsenal o la próxima de Antony al United, la cual parece inminente, ayudada por la presencia de CR7 en Old Trafford.