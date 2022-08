Regalo bomba de Xavi a Cristiano y Casemiro: 80 kilos y adiós al Barça

Parece que el Manchester United no está del todo conforme con el reciente fichaje de Carlos Henrique Casemiro, jugador que ha abandonado el Real Madrid en lo que ha supuesto el gran bombazo del mercado veraniego. No obstante, la incorporación del pivote brasileño no es la única que podría cerrar esta semana el conjunto inglés ya que, según ha filtrado el prestigioso diario Mirror, los red devils aún sueñan con convencer a Frenkie de Jong.

El jugador neerlandés lleva tiempo en la rampa de salida del FC Barcelona, no porque sus méritos deportivos han distado a Xavi Hernández y Joan Laporta sino porque su salida es vital para oxigenar masa salarial de una forma sustancial y poder inscribir al último fichaje en llegar al Camp Nou este verano, Jules Koundé. El galo se ha perdido las dos primeras jornadas ligueras y, si llega al 1 de septiembre en las mismas condiciones, tiene libertad para firmar gratis por cualquier otro club, algo que supondría un ridículo histórico por parte de la directiva blaugrana.

Es por eso que, a pesar de las continuas reticencias de De Jong para dejar la Ciudad Condal este verano, su salida sigue siendo el punto del día en el Camp Nou ya que solamente resta una semana para comenzar el mes de septiembre, y lo que eso conllevaría.

Punto de inflexión para el United

Los red devils, a sabiendas de que el Barça sigue insistiendo en el adiós de Frenkie, están dispuestos a ofrecer hasta 80 millones de euros para cerrar el traspaso, aunque es el jugador el que está frenando la operación, no el club catalán. Laporta dio el visto bueno a dicha cantidad desde que el primer momento en que se dio a conocer, pero es el centrocampista neerlandés el que no está seguro de recalar en Old Trafford.

Por ende, el Manchester United seguirá pujando durante los días que restan de mercado para, tras la llegada de Casemiro al club, incorporar la que podría ser la pieza clave para codearse con el resto de gigantes de la Premier League y pelear por el título.

Con la presencia de jugadores como Cristiano Ronaldo, el propio Casemiro, Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho o Anthony Martial, a los que podría sumarse De Jong, se antoja tremendamente complicado que los red devils no sean considerados firmes candidatos a todos los títulos a los que aspira el club esta temporada, especialmente en el campeonato liguero.