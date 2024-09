Haaland, el villano de Raya y Gabriel: polémica, pelea y gol récord; adiós Messi, Mbappé y Ronaldo

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, está imparable y marcó 10 goles en los primeros cinco partidos que lleva disputado en la Premier League. El noruego abrió el marcador en el empate 2-2 ante Arsenal, en lo que fue una final anticipada por la lucha del campeonato.

Con esa conquista, Haaland alcanzó los 100 goles en 105 partidos y así rompió el récord que había conseguido Cristiano Ronaldo en Real Madrid, entre 2009 y 2011.

El logro del delantero de 24 años es tan impresionante que ni Lionel Messi ni Kylian Mbappé estuvieron tan cerca de marcar 100 goles en esa cantidad de encuentros.

La Pulga llegó a los 100 en 2010 después de disputar 170 partidos, mientras que el francés lo hizo luego de jugar 137 cotejos en París Saint-Germain.

Esta es la tercera temporada de Haaland en los Citizens y los hinchas sueñan con seguir gritando las conquistas del noruego, a pesar de la complicada situación judicial que atraviesa la institución.

En un partido muy caliente, Manchester City logró empatar ante Arsenal en la última jugada gracias a un tanto de John Stones.

Mientras el defensa festejaba su conquista, el noruego tuvo una actitud polémica que se hizo viral en las redes sociales. Fue a buscar la pelota adentro del arco y se la arrojó en la nuca a Gabriel Magalhães, quien estaba de espaldas.

🚨🇳🇴 Erling Haaland not expected to face any retrospective punishment for throwing the ball at the back of Gabriel Magalhaes' head.



VAR reviewed the incident at the time, and deemed no action was necessary, @Jack_Gaughan reports. pic.twitter.com/e714HRzizu