Haaland le despide, Guardiola no le quiere y el enemigo se lo arrebata

La Premier League es la liga que más se está moviendo en cuanto a fichajes se refiere. Según el periodista del ‘Daily Mail’, Mike Keegen, el Arsenal ha cerrado el fichaje de Gabriel Jesús y se hará oficial los próximos días. La cifra por el traspaso se cerraría en 50 millones, lo que le convertiría en el segundo fichaje del conjunto ‘gunner’ esta temporada tras la incorporación de Fabio Vieira del Oporto. El delantero brasileño se convertiría así en el nueve de Arteta para la delantera londinense.



La llegada de Haaland al Manchester City, habría desembocado en la salida de este jugador, que si ya la temporada pasada no gozaba de los minutos deseados, ésta lo iba a tener aún más difícil. Ante esta tesitura, el Arsenal no dudó en lanzarse a por un futbolista muy de la filosofía de Arteta, con capacidad de combinar y no sólo de marcar sino también de generar ocasiones. Un juego en el que desde Londres se ha puesto mucha confianza en que puede acabar siendo el que devuelva a los del norte de Londres a pelear por estar arriba.



Las recientes salidas de Aubameyang al Barcelona y de Lacazette al Olympique de Lyon, obligaban al cuadro ‘gunner’ a reforzarse en la parcela atacante. Dos salidas que mucho tienen que ver con el aire fresco que Arteta quiere insuflar a la plantilla dando entrada a muchos canteranos y jugadores muy jóvenes. Es el caso de futbolistas como Odegaard, Smith Rowe, Bukayo Saka o Martinelli, entre otros, a los que ahora la llegada de Gabriel Jesús va a ser en gran medida positiva para influir en desarrollo.



El City, a su vez, también incorporó al delantero argentino Julián Álvarez, lo que restaba al brasileño sus posibilidades de contar con los minutos deseados. En este sentido, el Arsenal cerraría un fichaje de garantías al que se espera que se unan otros nombres importantes. Es el caso de Lisandro Martínez del Ajax, Tielemans del Leicester y Raphinha del Leeds, este último también pretendido por un Barcelona que habría visto alejarse al extremo derecho de sus posibilidades económicas.