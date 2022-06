Marginado por Xavi y el Barça: le esperan Higuaín y el 'Chicharito'

El Fútbol Club Barcelona sigue empeñado en aligerar peso a través de piezas con las que no cuenta. Los culés lo necesitan imperiosamente, primero para soltar lastre en la masa salarial y en segundo lugar por si pueden rascar algo en concepto de fichajes con futbolistas que todavía tengan contrato. Uno de los principales activos es Frenkie de Jong, cuya transferencia al Manchester United sigue pendiente, pero hay otro hombre de menos relumbrón que también puede hacerle un ‘favor’ a Joan Laporta en este sentido.

Se trata de Martin Braithwaite. El delantero que llegó procedente del Leganés hace dos años como una emergencia del mercado de invierno está sumido desde hace tiempo en el ostracismo como consecuencia de las lesiones y de su bajo rendimiento y es claro que no cuenta lo más mínimo para el proyecto de Xavi Hernández de la próxima campaña. Por eso, el Barça está tratando de darle una salida y parece que empieza a ver la luz al final del túnel porque el noruego tiene todavía cartel lejos de España y de las ligas más competitivas.

Así, el portal web especializado 90min habla de que el ariete cuenta encima de la mesa con ofertas tanto de la MLS como de Oriente Medio. De hecho, Braithwaite ha sido visto recientemente en Estados Unidos y pronto se la ha vinculado con la posibilidad de recalar en la MLS donde hay otros futbolistas que en su día fueron primeras espadas y ahora están en los últimos momentos de su carrera deportiva como es el caso de Gonzalo Higuain, Chicharito Hernández o Shaqiri.

En el caso de que llegara una oferta decente Joan Laporta no pondría ningún tipo de problemas en dar el OK a la salida del ex del Leganés. Quitarse su ficha de cerca de 5 millones de euros supondría un gran alivio para el Fútbol Club Barcelona y le daría cierto oxígeno para poder seguir cuadrando las cuentas económicas tan maltrechas. Al fin y al cabo, el Barça no cuenta con él y quiere hacer sitio ante la posible llegada de Robert Lewandowski en las próximas fechas al Camp Nou.