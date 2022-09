Haaland se harta y contesta: es mejor que Mbappé y Lewandowski

Erling Haaland está realizando un comienzo de temporada a la altura de los más grandes. Sus 10 goles en la Premier League y sus 3 dianas en la Champions League lo ponen en lo más alto de las clasificaciones de goleadores de ambas competiciones. Nadie marca tanto como él, pero a pesar de ello el noruego no para de recibir críticas por su escasez en la creación de juego y falta de participación en las jugadas del Manchester City. Le achacan al noruego que toca muy poco la pelota y que combina muy poco con el resto de sus compañeros.

Hasta ahora el noruego había callado, pero en unas declaraciones en una entrevista recogidas por el diario Marca, Erling Haaland ha salido al paso y ha dejado claro cuál es su punto de vista respecto a este tema:” Siempre estoy concentrado. La gente habla de que no toco el balón suficiente, pero no me importa. Sé lo que tengo que hacer y lo que voy a seguir haciendo. Mi sueño es tocar cinco pelotas y marcar cinco goles”, apuntaba el ex del Borussia Dortmund, y desde luego que sabe lo que hace.

Erling Haaland, antes de que de comienzo la jornada del sábado en todas las ligas, tenía una media de 1,46 tiros a puerta para marcar, ya que, únicamente ha disparado a portería en 19 ocasiones y eso que su media de pases por partido es de 12.3 y de 22.1 toques de media por encuentro, es decir, solo necesita 14 toques para marcar. Datos y estadística que están muy por encima de la de otros grandes delanteros como Kylian Mbappé o Robert Lewandowski, los cuales tocan mucho más la pelota (64,0 64,5 toques y 40,5 pases de media por partido del francés y 48,5 y 30,5 del polaco) y aún así no superan los números del noruego (13 goles del jugador del ‘City’ contra los 10 y 9 que han marcado ‘La Tortuga’ y el goleador del Barça). Es más, si continúa con esta racha goleadora en la Premier League podría llegar a los 66 goles esta temporada.

Pep Guardiola le defiende

Pep Guardiola es el primer en salir en defensa de su delantero, no entiende el debate creado alrededor de Erling Haaland y ha dejado clara cuál es su postura en rueda de prensa:" En el pasado, con un falso '9', era diferente. Pero ahora tenemos ahí a Erling todo el tiempo y hay que pasarle y buscarle. Es cuestión de tiempo que le encontremos. Tenemos que adaptarnos. A veces tengo la sensación de que no está involucrado en el juego... pero siempre está ahí. Puede que no toque el balón, pero aparece. Tiene un sentido para marcar goles increíble”, afirma el técnico del Manchester City.

Erling Haaland puede marcar un antes y después en la historia del Manchester City y en la Premier League, mientras los demás critican su escasa participación en la creación de juego, él solo se dedica a marcar goles.