Nuevo equipo para Pochettino tras el PSG: Guardiola y Haaland enemigos

Mauricio Pochettino dejó de ser el técnico del PSG tras finalizar la temporada 2021/2022, el sustituto del argentino en el Parque de los Príncipes ha sido Christophe Galtier, y desde que el ex del Tottenham dejase París, no había estado relacionado con ninguno de los grandes equipos europeos para la siguiente temporada, hasta ahora, ya que, uno de los equipos que este año está disputando la Champions League podría estar meditando sustituir pronto a su entrenador si no logra revertir el mal momento que está pasando el equipo.

De hecho, este mismo fin de semana podría ser el último partido de Julen Lopetegui al frente del Sevilla si el conjunto andaluz pierde ante el Espanyol en el RCDE Stadium. El exentrenador del Real Madrid solamente lleva 1 punto de 12 posibles (un empate 1-1 ante el Real Valladolid y su estreno en la Champions League tampoco ha sido muy ilusionante, 0-4 ante el Manchester City en el Sánchez Pizjuán y afición que no está nada contenta ni con los resultados, ni con los refuerzos que este año ha traído ‘Mochi’ en el mercado de fichajes.

Dolberg y Marcao lesionados, Isco, Januzaj, Alex Telles y Nianzou no convencen a los hinchas del Sánchez Pizjuán y la mala imagen del equipo en este inicio de temporada no ha hecho más que incrementar su malestar. El divorcio entre la grada y el cuerpo técnico es total y algunos dicen que incluso ganando al Espanyol este fin de semana, el futuro de Julen Lopetegui ya está decidido y que esta semana el club haría oficial su destitución y anunciaría el nuevo entrenador, para lo cual manejan varios nombres.

Marcelino García Toral, José Bordalás (el preferido de ‘Monchi’), Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli y Mauricio Pochettino son algunos de los nombres que tienen apuntados en la agenda el director deportivo del Sevilla. El ex del PSG es el preferido de Pepe Castro, presidente del club, para suplir a Julen Lopetegui, pero su alta ficha es un serio problema para que acabe en la ciudad andaluza, así lo han asegurado en el programa ‘El Golazo de Gol’.

De ser cierta la información que manejan, Mauricio Pochettino podría dirigir por primera vez a un equipo en La Liga Santander y coger a un equipo que en la Champions League se encuentra en el Grupo G junto al Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland, Copenaghen y Borussia Dortmund, con el que con toda probabilidad se jugará la segunda plaza que da acceso a los octavos de final de la Champions League.

El Sevilla está atravesando una mala época y Julen Lopetegui podría no continuar al frente del equipo andaluz esta misma semana, pero el entrenador confía en poder salir de esta crisis y remontar el vuelo, de no hacerlo, el siguiente técnico podría ser Mauricio Pochettino.