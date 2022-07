Increíble: Klopp lo quiere con Salah y le hace un gran favor al Madrid

El mercado a veces regala giros de guiones que nadie se esperaba y este es uno de ellos. Parece que el Liverpool no ha dado carpetazo todavía al apartado de entradas de cara a la temporada que viene y Jürgen Klopp sigue peinando el mercado de fichajes, de ahí el reciente interés que ha aparecido en torno a uno de los futbolistas más prometedores del fútbol español: Nico Williams.

Y es que apunta el Diario As de manera sorprendente que el Liverpool se encuentra siguiendo muy de cerca los pasos del delantero del Athletic Club de apenas 20 años de edad. El navarro, hermano pequeño de Iñaki Williams, tiene un futuro realmente impresionante por delante y pese a su corta edad ya tiene una gran experiencia con el primer equipo vasco jugando en LaLiga, por lo que sus grandes cualidades han llamado la atención incluso en uno de los equipos más poderosos de Inglaterra como es el Liverpool.

Está listo y atento Jürgen Klopp ya que sabe que esta puede ser incluso la temporada de la explosión definitiva del delantero y que, a raíz de ello, puede pasar a ser visible para otros muchos equipos que ahora mismo no lo tienen en su órbita. El contrato de Nico Williams con el Athletic Club se extiende hasta el año 2024 y lo que parece claro es que el equipo español no está dispuesto a vender a uno de sus jugadores franquicia. La política de los vascos no acostumbra a ‘regalar’ a bajos precios a sus futbolistas y, de hecho, en muchos casos suelen remitirse a la cláusula de rescisión directamente.

En el caso de Williams, la cláusula que tiene para poder sacarlo de San Mamés por la vía rápida asciende hasta los 50 millones de euros, peroesa es una cifa que por el momento se queda lejos del alcance de lo que puede invertir el Liverpool en un jugador como él. No obstante, Kloop sueña con ver a Salah acompañado en el ataque de Nico y si su progresión sigue siendo tan ascendente es más que probable que Luis Enrique termine llamándolo para jugar con España. Esto además sería una gran ventaja para el actual campeón como es el Madrid para eliminar a uno de los delanteros rivales que más daño le pueden hacer en los próximos años.