Bombazo AC Milan: reunión con Florentino por Brahim y alguien más

Paolo Maldini, director deportivo del AC Milan, líder de la Serie A, ha puesto sus ojos en el Real Madrid y no lo hace solo por Brahim Díaz, del que quiere una transferencia definitiva, sino que busca pescar a un precio razonable alguna pieza más y no una cualquiera; es más, le interesan concretamente dos jugadores que no cuentan para Carlo Ancelotti y que sin embargo para el cuadro rossonero serían refuerzos de mucho prestigio y peso.

En este asunto hay que decir dos cosas: una, que Maldini obra en consonancia con Stefano Pioli, entrenador del equipo milanista y arquitecto de esta reconstrucción del gigante italiano. En segundo lugar hay que decir que esta vez sí el siete veces campeón de Europa piensa en uno de estos jugadores del Madrid con la ambición que ello conlleva; es decir, prometiendo ajustarse al sueldo del futbolista en cuestión.

Pues bien, llegado este punto, descubramos las intenciones del Milan: una, como decimos, va encaminada a finiquitar la relación de Brahim con el Madrid. El jugador español tiene contrato de cesión una temporada más, sin embargo su explosión inicial en la Serie A se detuvo en seco y en Madrid tienen pocas esperanzas de que vaya a regresar con opciones reales de ocupar un puesto importante en la casa blanca; dicho lo cual, si el Milan hace al Madrid recuperar la inversión por él, será milanista.

Esta, la del malagueño, es la fase sencilla del nuevo proyecto del Milan en Madrid, la otra señala a Luka Jovic y más remotamente a Eden Hazard. Maldini cree que el delantero es una pieza por la que se puede apostar, tiene gol y características que le permiten ser un digno sucesor de Zlatan Ibrahimovic. Con él resta saber por cuánto soltaría lastre el Madrid, que pagó 60 kilos por el serbio. Con Hazard pasa tres cuartas partes de los mismo, con la salvedad de que su sueldo (enorme) es un problema, ya que el belga no renunciará a él. Por ello, si Maldini quiere su 2x1 en Madrid, necesita elegir la mejor opción y rascarse el bolsillo; ahora, el interés existe.