Julián Álvarez reclamó más protagonismo y Pep Guardiola le contestó: la contundencia del DT del City

Manchester City buscará afinar detalles en la nueva temporada al mando de Pep Guardiola, que buscará volver a reafirmar su condición de favorito en la Premier League. Por el lado de la Champions League, reencontrarse con la confianza para llegar a una nueva final será fundamental para el equipo agarre confianza. Quizás no esté tan completo después de las declaraciones de Julián Álvarez cuando fue consultado sobre su futuro y lo que le depara de ahora en adelante en su carrera tras la escasez de minutos en definiciones de relativa importancia.

El ex River Plate está con la Selección Argentina disputando los Juegos Olímpicos, y en una entrevista con una cadena de su país, se refirió a su siguiente paso en el fútbol europeo. El delantero, que la pasada temporada ingresó la mayoría de las veces desde el banco, insistió en que en encuentros de trascendencia la incomodidad se refleja mucho más, ya que no tiene la pantalla que espera tener. Pep Guardiola se enteró de estas declaraciones y el español no se quedó de brazos cruzados.

Lo que dijo Julián

El ‘9’ gaucho charló con DSports, a quien le dijo sobre su incursión con el City en Premier League que “la temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier, pero es verdad que en algunos partidos importantes cuando te toca estar afuera a uno no le gusta". Asimismo, con relación a su futuro, Julián agregó que "ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí”.

Pep no se calló

Los Citizens están de gira por los Estados Unidos disputando amistosos, y en medio de una conferencia de prensa, Pep Guardiola fue consultado sobre las recientes declaraciones de Julián Álvarez y la posibilidad de abandonar el club. “No estamos pensando en sustituir. Sé que dijo que lo va a pensar, su agente va a llamar a Txiki, vamos a ver qué pasa. Sé que quiere jugar en puestos importantes”. momentos también, pero otros también. Tenemos 18, 19 jugadores”, afirmó el ex DT del Barcelona.

"LEÍ QUE ÉL TIENE QUE PENSARLO, LO PENSARÁ Y NOS AVISARÁ". Pep Guardiola habló sobre la continuidad de Julián Álvarez en su Manchester City... ¿QUÉ TE PARECE? ¿PICANTE?



📺 #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/puwoPbe65d — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2024

Finalmente, Pep fue directo y contundente cuando el tema continuó, pues no se hizo problemas al hablar sobre la comodidad del delantero y la decisión que tome. De todas formas, el estratega afirma que recibirá la información, sea cual sea la naturaleza de la respuesta del argentino. “Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… luego nos informará lo que quiere hacer. Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso… piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará”, agregó Pep.