Jürgen Klopp fija tres objetivos bomba inmediatos y uno cambia LaLiga

Los nombres más habituales del mercado, tanto invernal como estival, como son Erling Haaland, Dusan Vlahovic o si quieren Kylian Mbappé, que parece acabará en el Real Madrid, no interesan en Anfield, ya que o bien por dinero o ya sea por objetivos a Jürgen Klopp no le interesa meterse en una guerra económica que hipoteque el futuro red por un solo jugador, pero eso no significa que el Liverpool no vaya a gastar, de hecho ha seleccionado tres objetivos prioritarios de forma inmediata y uno puede cambiar LaLiga.

Es más, os contábamos hoy en Don Balón que Mohamed Bin Salmán y el Newcastle podrían desequilibrar al Sevilla, único candidato a quitarle la liga al Real Madrid, si consiguen hacerse con Diego Carlos en esta ventana de fichajes de enero, pero el Liverpool también tiene un objetivo en el Sevilla, también de su zaga y es además un objeto de deseo de Chelsea y el propio Real Madrid. Efectivamente hablamos de Jules Koundé, al que Talk Sport sitúa ya en la órbita de la entidad del noroeste de Inglaterra.

El defensa central hispalense convence a Klopp, el cual cree que puede ser el complemento ideal para Virgil van Dijk en su Liverpool. Pero como decimos, el objetivo del cuadro red en el Sánchez Pizjuán es solo uno de los tres (posiblemente de cara a verano) que maneja el Liverpool que además del central francés quiere otras dos piezas muy concretas, una de la Premier League y otra de la Champions League y de la liga portuguesa.

Ya hemos hablado en Don Balón del interés manifiesto de Klopp en el jugador colombiano Luis Díaz, lo cual no ha cambiado un ápice, dice Talk Sport, solo que tal vez afrontar tal fichaje en invierno sea demasiado costoso tanto económica como estructuralmente para el gigante de la Premier, por lo que su traspaso puede quedar aplazado a verano. Y en la misma línea juega el tercer objetivo según esta fuente del míster alemán del Liverpool, que no es otro que el futbolista del West Ham Jarrod Bowen, el cual está cuajando una fantástica temporada.

Koundé, Díaz y Bowen son los tres objetivos de Klopp; tres refuerzos de altura para forma un equipazo en Anfield.