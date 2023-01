Klopp abre la guerra con Boehly por el amigo de Haaland y Odegaard

Chelsea y Liverpool están viviendo una temporada para el olvido. Ambos conjuntos están en posiciones muy decepcionantes en la tabla de la Premier League y están desplegando un juego muy pobre y alejado de las posibilidades de sus enormes presupuestos y supuesta calidad de sus futbolistas. En estos momentos, el punto más débil de ambos equipos es su línea del centro del campo. Es por ello que tanto Klopp como Potter ya han solicitado el fichaje del internacional con Noruega y actual jugador del Sheffield United, Sander Berge.

Tanto reds como blues están desesperados por hacerse con un centrocampista que les cambie la vida. Mientras que parece que Moisés Caicedo será una misión imposible y Matheus Nunes va por el mismo camino, los dos conjuntos ya buscan una nueva alternativa más viable. En este sentido, han puesto sus ojos en la segunda división inglesa, donde Berge está brillando con luz propia de la mano de un Sheffield United que está luchando por volver a la élite inglesa.

El mismo entrenador de los blades ha confirmado el interés de sendos equipos en su futbolista. Sin embargo, ha asegurado que no han existido propuestas formales: “Sí, ha habido interés siempre. Comencé a escuchar rumores antes del mercado. Pero por ahora no ha habido ninguna oferta. No quiero que nadie se marche ahora, estamos en una buena posición en la liga”.

Por su parte los de Klopp harían bien de reforzar con solvencia su centro del campo, pues exceptuando a Fabinho, ninguno de sus futbolistas a priori titulares, está rindiendo al nivel esperado. Pues ni Thiago ni Henderson son los jugadores que fueron anteriormente y sus suplentes, Curtis Jones, Harvey Eliott y Fabio Carvalho no cuentan con la experiencia necesaria para tirar del equipo.

En cambio, Potter se ha encontrado con una medular sin demasiado sentido. Con Kanté lesionado y Jorginho recuperando su nivel, el técnico inglés ha tenido que recorrer a jugadores con los que no contaba para poder formar una línea aceptable de centrocampistas. En este sentido, únicamente Kovacic está aguantando su mejor nivel.

Así pues, todo apunta a que Liverpool y Chelsea se lanzarán con mucha fuerza a por el centrocampista noruego, Berge, compañero de Haaland en la selección y que ahora podría convertirse en su rival en caso de darse su traspaso por uno de los dos equipos.