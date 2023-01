La petición de Klopp que abre una batalla entre Liverpool y Chelsea

Chelsea y Liverpool están siendo las dos grandes decepciones de la temporada en la Premier League, tanto unos como otros están siendo incapaces de desplegar un juego efectivo y los resultados no llegan para ninguno de ambos conjuntos. De hecho, el último partido disputado entre ambos terminó en 0-0 con una actuación indigna de dos equipos que supuestamente deberían ser de lo mejor de Inglaterra.

El centro del campo es la gran preocupación de los dos equipos, que tienen la misma problemática: la edad de sus integrantes. Klopp cuenta con Thiego y Henderson partiendo como titulares y entre lesiones y su bajo rendimiento no están ayudando al equipo a funcionar como debería. Además, sus suplentes, Curtis Jones, Harvey Elliott y Fabio Caravlho son demasiado jóvenes como para depositar las esperanzas en ellos. Por su parte, Potter aún no ha podido alinear a Kanté, Jorginho no es el que era y Kovacic es el único centrocampista que mantiene un buen nivel en los blues.

Según cuenta The Telegraph, Matheus Nunes es el elegido para ser el refuerzo en el centro del campo. El luso, actual jugador de los Wolves de Julen Lopetegui, está siendo clave para que su equipo no caiga más en el descenso. En este sentido, ha diputado 17 de los 18 partidos posibles y suma más de 1700 minutos.

Según el citado medio, los blues ya habrían lanzado la primera ofensiva de 65 millones de euros por el talentoso centrocampista. Sin embargo, los Wolves se negaron rotundamente a vender a su jugador por ese precio ya que lo consideran una pieza fundamental para lograr la permanencia.

Esta no es la primera guerra entre ambos clubes, Moisés Caicedo, del Brighton and Hove Albion también es del agrado de Klopp y Potter. Si embargo, los seagulls se pusieron firmes y aseguraron que no dejarían salir al ecuatoriano por menos de 100 millones de libras, unas cifras que, por ahora, nadie ha pensado en pagar.

Así pues, a falta de pocos días para que se cierre el mercado, todavía podríamos ver algún gran movimiento por parte de Liverpool y Chelsea, pues ambos tienen grandes necesidades deportivas que cubrir si quieren, como mínimo, acercarse a sus objetivos marcados al inicio de temporada.