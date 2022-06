Klopp manda un recado: opción 'anti Al-KhelaÏfi', su crack no se toca

El Liverpool sufrió un duro mazazo el fin de semana pasado al caer en la final de la Champions League ante el Real Madrid. El gol de Vinicius en la segunda mitad dejó a los de Jürgen Klopp sin el último premio que podría haber supuesto la guinda para una temporada casi perfecta, pero los ingleses tuvieron que conformarse con ser subcampeones de la máxima competición continental, al igual que en la Premier League. Y este gran año de los reds por supuesto no ha pasado desaparcibido y hay otros clubes que ‘amenazan’ la continuidad de parte de la plantilla ya que son muchos los que han llamado la atención, y es el caso en particular de Naby Keita.

El centrocampista guineano ha cumplido ya su cuarta temporada como jugador del Liverpool después de su llegada en 2018 procedente del RB Leipzig y sigue teniendo muchos pretendientes. Entre ellos está, tal y como afirma el diario británico Express, el París Saint Germain, que está dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse con sus servicios. Sin embargo, es un hombre que cuenta y entra en los planes de Jürgen Klopp y no están dispuestos a dejarle salir así como así. Tanto, que estas informaciones apuntan a que en Anfield ya están preparando una gran oferta de renovación para que el jugador no tenga ninguna duda de que Inglaterra es su mejor destino.

Dice el Express que Al-Khelaïfi está dispuesto a pagar hasta 42,5 millones de libras, es decir, cerca de 50 millones de euros, para llevarse a Keita a jugar al Parque de los Príncipes junto a Mbappé, Messi y Neymar, y ante esto en el Liverpool no tienen más remedio que preparar una suculenta oferta de renovación para que el senegalés se olvide de París.

Es cierto que Keita no ha conseguido brillar esta temporada y que no ha sido indiscutible ni mucho menos para Jürgen Klopp pero sí ha sido un jugador de apoyo importante. En ocasiones se ha visto relegado por Thiago, Fabinho o Henderson, pero lo que es seguro es que el Liverpool no quiere desprenderse de él y por mucho tiempo, ya que termina contrato la temporada que viene.