Klopp quiere al nuevo Casemiro: vía libre a ‘Carletto’ por Bellingham

Al Liverpool en general y a Jürgen Klopp en particular no le están saliendo deportivamente las cosas como se esperaba en el arranque del curso. Algunas incorporaciones o baluartes en la medular no han funcionado, como la de Arthur Melo, que podría abandonar el equipo en enero, y jugadores importantes como Thiago Alcántara, Fabinho o el mismo James Milner no están pudiendo aportar al equipo lo que necesita en esa parcela del campo; en consecuencia, los reds se resienten. Por eso Klopp ha fijado sus miras en un nuevo potencial para el presente y el futuro, que vendría de Brasil y amenaza con ser el nuevo Carlos Henrique Casemiro.

João Gomes es el nombre de la posible solución del míster alemán para los problemas en la contención y creación de juego del subcampeón de Inglaterra y Europa. A sus 21 años ya ha demostrado en su club, Flamengo, que tiene calidad para dar el salto a Europa y suficiente madurez para rendir desde el primer instante. Por eso el Liverpool podría acelerar en su contratación, como resalta Talk Sport.

Es más, el citado medio asegura no solo que el Liverpool está tras la pista del joven centrocampista, en parte debido a las deficiencias de su medio del campo, sino que el futbolista está como loco por dar el salto al gigante de la Premier League en cuanto le den la oportunidad. “Liverpool es un equipo en el que jugaría. Tengo las mayores ganas de jugar. Jugar la Champions es mi mayor sueño y el de mi familia, mi mayor sueño en el fútbol”, habría comentado en su cuenta de Instagram.

En paralelo, la gran cantidad de equipos que se han metido en la pelea por Jude Bellingham, objetivo del Liverpool, habrían hecho a la disciplina de la ciudad del norte de Inglaterra poner sus miras en una alternativa más económica, lo que dejaría al conjunto red con el medio campista que buscan y a Real Madrid, Chelsea y Manchester United solos en la pelea por el prometedor centrocampista del Borussia Dortmund, que, como hemos resaltado en más de una ocasión en Don Balón, no saldrá de la Bundesliga por menos de 100 millones de euros.