Klopp rechazado: no jugará en Anfield en 2023, elige a Lewandowski

El Liverpool no está pasando por un buen momento. Desde que cayese derrotado el pasado 28 de mayo en París en la final de la Champions League ante el Real Madrid, el conjunto de Jürgen Klopp no levanta cabeza. Este año es 8º en la Premier League, con tan solo 9 puntos de 18 posibles, habiendo ganado solamente dos partidos y empatado otros 3, y en la Liga de Campeones tampoco ha comenzado con buen pie al haber perdido en su estreno 4-1 ante el Nápoles.

El fichaje de Darwin Núñez parecía que iba a ser el revulsivo necesario para levantar el ánimo del equipo de Jürgen Klopp tras caer en Saint-Denis, pero el uruguayo todavía no ha mostrado el nivel que se espera de él, habiendo anotado solamente un gol en lo que va de temporada, en la que se ha perdido tres encuentros por una expulsión en la Premier League. Todos estos condicionantes hace que las esperanzas del equipo inglés de ganar algún título esta temporada cada vez sean menores. Es más, desde los medios ingleses hablan de fin de ciclo y de un posible cambio en el banquillo, como ocurriera semanas atrás con Thomas Tuchel.



Cambie o no de entrenador el Liverpool, lo cierto es que su último fichaje, Arthur Melo, no ha caído con buen pie en Anfield e incluso desde Inglaterra, The Sun, asegura que Jürgen Klopp estaría planteándose devolverlo antes de tiempo a la Juventus de Turín porque aseguran que está harto de su actitud. El técnico alemán pidió durante todo el verano un centrocampista más a los directivos reds, pero el tiempo pasaba, las oportunidades no aparecían en el mercado, y al final se fichó al brasileño, que no era el deseado.

El Liverpool estuvo durante varias semanas trabajando en el fichaje de Gavi, que sí era el deseado, incluso antes de que se abriese el mercado de fichajes. El centrocampista del FC. Barcelona era el deseo de Jürgen Klopp para reforzar la medular red este año, eran conscientes de su situación contractual y querían aprovecharse de ello, pero el Liverpool no le consiguió convencer y ahora el joven centrocampista de 18 años ha decidido quedarse al lado de Robert Lewandowski y ha renovado hasta 2026 con una cláusula de 1000 millones de euros con el FC. Barcelona. Se le escapa a los de Klopp.