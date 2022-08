Koundé dolió y Tuchel se deprime: OK al fracaso del United, no es CR7

El mercado de fichajes no se detiene para un Chelsea que no termina de encontrar al defensor ideal que le haga olvidarse de una vez por todas de la traición de Koundé. El central francés eligió al Barcelona y dejó huérfano a Thomas Tuchel, quien creyó encontrar a su sustituto perfecto en Fofana, pero que no termina de ganar el pulso a un Leicester que pide nada menos que 85 millones por el jugador. Así las cosas, según el medio inglés ‘Standard Sport’, los ‘blues’ estarían dispuestos a hacerse con Maguire, el central que, precisamente los ‘foxes’ vendieron por 87 millones al Manchester United, y que ahora es señalado en su club por el bajo nivel que ha ofrecido.

Lo cierto es que, al igual que ocurre con Cristiano Ronaldo, Ten Hag ha demostrado que no le va a temblar el pulso a la hora de sentar en el banquillo a grandes jugadores que no estén ofreciendo su mejor versión. Así lo hizo en el último partido ante el Liverpool, donde el astro portugués saltó en el minuto 85 sin apenas protagonismo, y donde uno de los pesos pesados de la selección inglesa asistió al partidazo que se marcaron Varane y Lisandro Martínez en la zaga ‘red devil’.

Así pues, ante las constantes trabas que están imponiendo al Chelsea al saberse que se trata de un club poderoso económicamente desde la llegada de Todd Boehly, se ha activado una opción que el United no vería con malos ojos. La devaluación de mercado de Maguire es evidente y se alcanzaría un acuerdo por una cifra razonable a las circunstancias. Un refuerzo que quizá no entraba en los planes de un desesperado Tuchel, pero que convencería dada su experiencia y su conocimiento de la Premier.

Dicho esto, la decisión de Fofana de borrarse en el último partido de liga del Leicester no fue la solución para que éstos permitiesen la salida del francés. Un prometedor central que recuerda en sus cualidades a Koundé, y que de no realizarse la operación tendrá que seguir compitiendo en el equipo de Brendan Rodgers por llegar al Mundial de Qatar con Francia.