‘Kun’ Agüero lo tiene claro: el ganador del Balón de Oro no será Mbappé, Lamine o Vinicius

La prestigiosa revista France Football dio a conocer a los 30 futbolistas que están nominados para ganar el Balón de Oro 2024. La gran novedad, sin dudas, es que luego de 21 años no figuran en el listado dos pesos pesados como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

En este contexto, varias personalidades del mundo del fútbol comenzaron a apostar por quién será el próximo en levantar el trofeo.

Uno de ellos es Sergio “Kun” Agüero que se la jugó por un excompañero suyo del Manchester City, en lugar de los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez o Lautaro, el 9 de la Selección argentina.

Es que según su criterio, quien debe levantar el Balón de Oro es Rodrigo Cascante, más conocido como Rodri. “Un año perfecto, se lo merece. Vamos Rodri”, fue el mensaje que escribió el delantero surgido de la cantera de Independiente de Avellaneda en su cuenta personal de X.

En el último año, el volante de 28 años fue la figura del City de Pep Guardiola y de la Selección Española de Fútbol que consiguió la Eurocopa 2024.

Además, ganó la Premier League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la FA Cup. En total, jugó 63 partidos, marcó 12 goles y registró 14 asistencias.

La lista completa de candidatos para el Balón de Oro son: Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milan), Ademola Lookman (Atalanta), Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

También están: Dani Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Çalhanoglu (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Rodrigo Hernández (Manchester City), Harry Kane (Bayern Múnich), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG) y Palmer (Manchester City). Además, figuran en la nómina: Vinicius Júnior (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Ödegaard (Arsenal) y Mats Hummels (Borussia Dortmund).

La lista de nominados cierra con: Erling Haaland (Manchester City), Nico Williams (Athletic Club), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Artem Dovbyk (Girona/Roma), Toni Kroos (Real Madrid/retirado), Jude Bellingham (Real Madrid), Rúben Dias (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Federico Valverde (Real Madrid) y Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa).

