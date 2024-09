La ausencia de Klopp ya se siente en Anfield: futuro desconodido para dos leyendas; Slot lo ignora

La salida de Jurgen Klopp generó tristeza y mucha congoja por parte de los aficionados de los 'reds' y hasta de los mismos jugadores, compartieron muchos años al lado del entrenador alemán y juntos fueron capaces de conseguirlo todo. La Premier League, la Champions, entre otros trofeos, llegaron a Anfield gracias al esfuerzo demandado. Sin embargo, las cosas cambian, ahora hay sangre nueva y también otro entrenador, Arne Slot, quien dejó Feyenoord para asumir el reto más importante de su trayectoria.

Klopp le dio la confianza y hasta le pidió al público que lo apoyara. Pero lo que el fanático no sabía es que el técnico no tomaría en consideración, o al menos no tenga la misma consideración con jugadores de la vieja guardia. En síntesis, el coach fue consultado por los futbolistas Virgil van Dijk y Mohamed Salah, y el director técnico tuvo una respuesta que no dejó satisfecho a los seguidores del Liverpool, pues no aseguró que se quedarían mucho más tiempo. El tema es que el contrato de ambas caras de la institución acaba pronto y la dirigencia ni siquiera ha hecho movimientos, menos el entrenador.

La frialdad de Arne Slot

El aquel Liverpool de Klopp no está más, y figuras como Virgil van Dijk y Mohamed Salah aún permanecen en el club después de todo. Sin embargo, teniendo conocimiento sobre el contrato de ambos futbolistas que acaba en 2025, Arne Slot fue muy breve al momento de referirse a la incursión de ambos en el club. “Estoy muy feliz de tenerlos en mi equipo”, aseveró el DT.

Alexander-Arnold se suma

El entrenador agregó con un “veremos qué nos trae el futuro”, dejando en el aire si en realidad tanto Virgil como Mo Salah seguirán vistiendo de ‘red’. Por otro lado, quien no ha tenido acercamiento con la dirigencia para una posible extensión de contrato es Trent Alexander-Arnold, quien también acaba contrato con Liverpool el 30 de junio de 2025.

Sangre nueva en Liverpool

Liverpool se ha caracterizado por renovar su plantel en base a los jugadores de la casa, específicamente de las divisiones menores, o también con futbolistas de afuera. En este caso, Cody Gakpo, de 25 años, es uno de los atacantes que el club reclutó tras su mundial, y ya vino dando oportunidades a otros como Harvey Elliot (21), Jarell Quansah (21) y Ryan Gravenberch (22), por mencionar a algunos.