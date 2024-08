La decisión crucial de Dibu Martínez es la bomba de la Premier: Unai Emery y Aston Villa alucinan

Quién no quisiera tener al mejor arquero del mundo bajo los 3 palos. Dibu Martínez fue tentado por los gigantes del mundo pero ya tomó su decisión y es portada en la Premier League.

Aunque hubo un sinfín de rumores que lo vinculaban con grandes clubes europeos, Aston Villa confirmó que Emiliano Martínez renovó su contrato con el club inglés hasta junio de 2029. La noticia se dio a conocer en las redes sociales del club, donde el arquero argentino se mostró junto a su esposa y sus hijos conversando con varios periodistas en las instalaciones del equipo.

El Dibu Martínez explicó por qué decidió quedarse cinco años más en Birmingham: “Desde que llegué al club, mi objetivo fue clasificar a la Champions League. Lo logramos, y por eso decidí firmar un nuevo contrato aquí...”.

En el evento de Aston Villa, el arquero recibió una gran ovación. Además, Monchi, el presidente de operaciones del club, dijo que la negociación fue sencilla y que el portero deseaba quedarse por muchos años más en el Villa.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 💜



Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1