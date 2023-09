La peor traición a CR7 en el United; inesperada venganza de Ten Hag pese al Bayern: fuego amigo

Descubrir ahora el mal paso que supuso para Cristiano Ronaldo tratar de retomar su carrera impoluta en Old Trafford sería hacer hincapié en una obviedad, y aún con todo el luso no termina de quitarse una losa dura en su carrera, la de los red devils, un fracaso que dejó muy mal sabor de boca en el crack del Al Nassr y en la afición que lo adoraba, la del Teatro de los sueños. Y no lo hace porque ahora recibe fuego amigo que no hace sino reafirmar que Erik ten Hag, su verdugo en el club inglés, tenía razón forzando en su día su salida. Seguramente sirve como venganza al de los Países Bajos pese a su caída en Múnich de ayer, ante el Bayern (4-3).

El único con el que se entendió y cuya salida criticó, lo fulmina

De la segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, el luso se llevaba a varios compañeros y un solo entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, con el que siempre tuvo una buena relación; jamás existió tal cosa, sino más bien todo lo contrario, con Ralf Rangnick y el actual míster neerlandés. Pero ha sido el noruego precisamente el que ha criticado el fichaje del portugués, que ha calificado de error del club.

En una entrevista con The Athletic, el escandinavo aseguró que “era una decisión a la que era muy difícil decir que no, sentí que teníamos que aceptarla, pero salió mal”. Es verdad que parte de la responsabilidad de su salida del club y sus malos resultados no se los atribuye todos al fichaje fallido del portugués, pero sí hace hincapié en que esa unión no debió producirse. Es más, también resaltaba los otros nombres que manejó la entidad y que habrían sido mejor opción que CR7.

Jude Bellingham, Haaland y Moisés Caicedo fueron otros de los intentos bajo su mando del club inglés, todos ellos infructuosos. Recordemos que el ex del Real Madrid se manifestó en contra de la salida de Solskjaer del United y el fichaje del Rangnick, al que poco después criticó duramente por su falta de conocimiento. Después chocó con Ten Hag, que le ganó la batalla en los red devils y propició su salida deshonrosa de club en el que saltó al estrellato.